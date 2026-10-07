Imaju vodovod, ali mjesecima nemaju vode: "Peremo se lončićima, kao da smo se vratili u 18. stoljeće"

Mještani Vranika u općini Lovinac u Lici od lipnja su bez vode. Iako su prije tri godine dobili vodoopskrbnu infrastrukturu, problemi nisu nestali. Počela je nova školska godina, približava se i zima, a svakodnevica se i dalje svodi na snalaženje. Jedno od rješenja je i cisterna s vodom.

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Mještanka Maja Nikol Kovačević opisuje kako izgleda život kada mjesecima iz slavine ne teče voda.

"U boce točimo vodu i nosimo je u kućanstva jer ja osobno nemam nikakav drugi izvor vode", kaže.

U kućanstvu ima školarca i četiri psa pa su potrebe za vodom velike.

"Ako sam sama, tri ili četiri puta, a ako dijete dođe, onda trebamo puno više. Imam i četiri psa, tako da nam zaista treba puno vode."

Najveći problem više nije samo piće ili kuhanje. Svaki dio svakodnevice, od pranja rublja do tuširanja, zahtijeva improvizaciju.

"Čekamo da voda dođe"

"Pod tušem se zapravo polijevamo lončićima. Tako perem kosu, tako se tuširamo. Ali odjeća je problem, čišćenje kuće i sve ostalo", govori Kovačević.

Kaže da su mještanima kao razloge problema spominjani kvarovi i dugotrajna suša.

"Mogu donekle razumjeti da je suša i da postoji kvar, ali ovo zaista traje jako dugo. Šesti, sedmi, osmi, deveti, sada i deseti mjesec. Čekamo da voda dođe i da se kvar otkloni."

Posebno je teško zbog djeteta koje ide u školu.

"Dijete dođe iz učeničkog doma u petak, a ja ne mogu oprati odjeću. Tuširanje je problem. Kao da smo se vratili u 18. stoljeće“, kaže.

N1

Vatrogasci dovoze vodu, dio stanovnika oslanja se na šterne

U pomoć stanovnicima uključila se Općina Lovinac, odnosno vatrogasci koji dovoze vodu. Dio mještana ima vlastite šterne pa lakše prolaze kroz višemjesečnu nestašicu, no nemaju svi tu mogućnost.

"Neki stanovnici imaju svoje šterne i sami su se organizirali. Ja je, nažalost, još nemam pa sam ovisna o vodovodu", govori Kovačević.

Trošak ugradnje cisterne nije mali

Ako se problemi nastave, šternu će, kaže, morati ugraditi i sama. No to nije mali trošak. Procjenjuje da bi je izgradnja i ugradnja koštale između 5.000 i 6.000 eura.

Problemi, dodaje, nisu počeli ovog ljeta. Prošle zime vode nije bilo tri tjedna. Nestašica joj je poremetila i poslovne planove. Iz Zagreba se preselila u Liku i namjeravala pokrenuti posao.

"Htjela sam otvoriti bistro i pokrenuti posao ovdje u Lici, ali to je onemogućeno upravo zato što nemamo pitke, odnosno uopće tekuće vode."

Unatoč svemu, o odlasku zasad ne razmišlja.

"Obožavam Liku, ovaj kraj, ljude i prirodu i nadam se da me ovo neće pokolebati. Ali dođe trenutak kada se pitaš zašto sve ovo radiš. Jako je otežano."

Najviše je sada brine zima.

"Ne znam kako će izgledati ako vode i dalje ne bude. Zato pokušavam da se čuje naš glas. I ljeto i zima bez vode su strašni. Sedam ili četrnaest dana čovjek se još nekako može snaći, ali mjesecima je zaista jako teško."

"Ima vode, a nema vode"

Mještanin Nikola Kovačević uspijeva se snalaziti zahvaljujući vlastitoj šterni i izvoru.

"Ja se snalazim iz svoje šterni i izvora. Imam vode pa se kod mene ljudi dođu i tuširati. Ima vode, a nema vode. To nam je najgore ovdje u selu“, kaže.

Dodaje da problemi s vodoopskrbom stvaraju i dodatne poteškoće u kućanstvu.

"Nije dobro ni za bojler ni za perilicu rublja. Kad nema dovoljno vode, u sustav ulazi zrak", objašnjava.

Paradoks je, kažu mještani, u tome što je vodoopskrbna infrastruktura do sela stigla prije otprilike tri godine, ali pouzdana opskrba vodom nije osigurana.

Načelnik: Općina je spremna pomoći i financijski

S problemom je upoznat i načelnik Ivan Miletić kaže da je Općina cijelo vrijeme u kontaktu s Ličkim vodama te da stanovnicima trenutačno pomažu dostavom vode preko vatrogasne postrojbe.

"Moramo iskazati žaljenje i razumijevanje za prilike u kojima se stanovnici nalaze. Jasno smo se očitovali da ćemo pomoći koliko Općina može, među ostalim i dostavom vode", rekao je.

Prema informacijama koje je Općina dobila od Ličkih voda, priprema se ugradnja dodatne pumpe koja bi trebala pomoći u opskrbi naselja.

"Vjerujem da će se tim korakom problem riješiti, a onda ćemo za sljedeće ljeto zajedno tražiti trajno rješenje kako više ne bi dolazilo do ovakvih situacija", rekao je načelnik.

Općina je, tvrdi, spremna sudjelovati i financijski.

"Svjesni smo da smo slabo naseljeno područje i da ne možemo očekivati da Ličke vode same financiraju projektiranje, gradnju i sve ostalo. Općina je posljednjih mjeseci naručila projekte za dva vodovoda na našem području, a sljedeće godine dogovarat ćemo izgradnju. Spremni smo pomoći. Cilj nam je da svaki stanovnik općine ima vodu."

Ličke vode: Prva rješenja tijekom listopada

Zašto problem traje mjesecima i kada bi voda napokon trebala poteći iz slavina, pitali smo i Ličke vode.

Mile Uremović kaže da se traže tehnička rješenja koja nisu ni jednostavna ni brza, a zahtijevaju i dodatna financijska sredstva.

"Rješenja još nisu implementirana. Očekujemo i da bi prva jača kiša, koja je najavljena idućih dana, mogla prekinuti ovo sušno razdoblje i pomoći da se područje vrati u normalnu vodoopskrbu“, rekao je.

Dodaje da se radi i na trajnijem rješenju kako se isti problem ne bi ponovio sljedećeg ljeta.

"Prva rješenja koja su sada u pripremi možemo očekivati tijekom listopada. Za ona za koja nam treba nešto više vremena plan je realizacija tijekom idućeg proljeća, kako ponovno ne bismo došli u situaciju da problem rješavamo tek kada nastupi nova suša", rekao je Uremović.

Mještani Vranika tako nakon višemjesečnog čekanja iz Ličkih voda dobivaju obećanje da bi se stanje trebalo početi popravljati tijekom listopada.

Do tada, umjesto iz slavina, voda im i dalje stiže iz cisterni šterni i izvora. Ono što bi trebalo biti osnovna komunalna usluga za stanovnike ovog ličkog sela mjesecima je svakodnevni problem.