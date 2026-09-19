pronađene vječne kemikalije
Bunari kod Gospića onečišćeni. Mještani ogorčeni: "Strah me za djecu. Iznevjerila nas je Vlada!"
U bunarima u gospićkom naselju Krpani koji se nalaze u neposrednoj blizini, oko 600 metara izravno nizvodno od odlagališta opasnog otpada, pronađene su vječne kemikalije PFAS. Mještani ogorčeni, upozoravaju, voda koja puni ove bunare ista je ona koja ulazi u gospićke rijeke.
Dva kilometra od središta Gospića smješten je zaselak Krpani. U lokalnom bunaru koji se nalazi oko 600 metara od silosa, pronađeni su teški metali te PFAS.
"Ova voda koja protječe ovuda ide u bunar, a taj bunar je sad PFAS, te spojeve sada ima", naglasio je vlasnik OPG-a Marko Štimac.
"Ista je to žila i bunar ide u Novčicu, tamo ispod naselja Hađije spaja se sa Novčicom, a Novčica dalje normalno se u Liku, Lika u Gacku, a Gacka zna se gdje završi, u primorju i otocima", objasnio je mještanin Mate Krpan.
Nekada je ovaj bunar bio žila kucavica cijelog naselja, a danas izaziva strah mještana, izvijestio je novinar HRT-a Mario Kurevija.
"Jesmo li zaraženi ili nismo, vidjet ćemo. Tko to zna, tko to zna", zabrinuto se upitao mještanin Božo Krpan.
"Naravno da me strah za djecu, uvijek razmišljanje neko postoji je li to već utjecalo na njihovo zdravlje, a i na naše općenito zdravlje", istaknula je Josipa Krpan, također mještanka.
OPG-ovci na rubu očaja: Iznevjerila nas je država i vlada
Lokalni OPG oživio je mjesto. Ali, kako dalje, pitaju se vlasnici, što sa stokom koja tu vodu pije već godinama.
"Znači blago je možda zaraženo, ja ne znam, to treba testirati. Ja neću prodavati telce i misliti hoću li koga zaraziti s tim", kazao je Štimac.
"To što smo uzgajali, to će očito sve otići u propast, a tržište više nećemo imati mi niti ćemo moći svoje proizvode prodavati, niti janjce, niti tele, niti kozlića, niti krumpir", istaknuo je Tomislav Krpan, također vlasnik OPG-a.
Ne kriju razočaranje. Kažu da nitko iz institucija nije kontaktirao s njima, a dvije godine svi su sve znali.
"Iznevjerila nas je totalno, država i vlada i sve do kraja. Tražimo pomoć da vidimo što će biti s ovim", poručio je Štimac.
"Sad kada smo dobili takve analize i to više kome ćemo mi, svome djetetu dati meso ili bilo koji proizvod. Znači više ne znaš jesmo mi zaraženi, djeca ili ljudi koji konzumiraju to", istaknuo je Tomislav Krpan.
Rješenja još nema, nalazi onečišćenih bunara razlikuju se
Iz inicijative Gospić je naš dom upozoravaju da privremeno prekrivanje lokacije više nema smisla i neće dati željeni učinak.
"To je rješenje imalo smisla prije godinu dana, ali sada kao što i znamo ne može se spriječiti utjecaj podzemnih voda, a pogotovo s povećanjem vodostaja jer sve je to već dolje procijeđeno, a samim time izdizanjem i povećanjem razine vode to je jedan veliki bazen", kazala je Darija Dođen iz GI "Gospić je naš dom".
Dodatni problem je, upozoravaju stručnjaci, što je nalaz uzoraka iz svakog od onečišćenih bunara drukčiji.
"Kemijski otisak je potpuno različit u tim bunarima, što znači da i izvor onečišćenja nije jedan, i ne možemo sva tri bunara dovesti u vezu s onim jednim izvorom onečišćenja koji se tamo najbliže nalazi. Stručnjaci s Instituta i drugih institucija, oni moraju apsolutno što prije izaći na teren, vidjeti kakav je promet te vode, koja je hidrodinamika, koji su smjerovi, itd., da bi se išta moglo odgovorno tvrditi nadalje na temelju ovakvih analiza", naglasio je profesor Branimir K. Hackenberger, biolog i ekotoksikolog na Sveučilištu J.J. Strossmayer u Osijeku.
Nije se još utvrdilo ni što se sve nalazi iznad zemlje. Pa je nepoznanica koju predstavljaju procesi ispod tla izvor najvećih briga stanovnika, ne samo Like nego i ostatka Hrvatske.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare