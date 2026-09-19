Bunari kod Gospića onečišćeni. Mještani ogorčeni: "Strah me za djecu. Iznevjerila nas je Vlada!"

"To je rješenje imalo smisla prije godinu dana, ali sada kao što i znamo ne može se spriječiti utjecaj podzemnih voda, a pogotovo s povećanjem vodostaja jer sve je to već dolje procijeđeno, a samim time izdizanjem i povećanjem razine vode to je jedan veliki bazen", kazala je Darija Dođen iz GI "Gospić je naš dom".