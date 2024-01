Podijeli :

Peđa Grbin (SDP) izvijestio je u srijedu da je njegov Klub predložio zaključak kojim traži da se iz Kaznenog djela izostavi novo kazneno djelo 'neovlašteno otkrivanje sadržaja izvidne ili dokazne radnje', ocijenivši da njime HDZ želi 'zaustaviti Reuters'.

„Uputili smo zaključak kojim tražimo da se o njemu glasa kada i o Kaznenom zakonu, a kojim tražimo da se iz konačnog prijedloga Zakona makne kazneno djelo neovlaštenog otkrivanja izvidnih radnji jer se radi o izuzetno opasnom prijedlogu zakona kojim se guši sloboda govora u Republici Hrvatskoj. Plenkoviću je najvažnije da se spriječi da se ponovno dogodi situacija da mediji pišu o kaznenim postupcima i izvidima gdje se spominju inicijali AP i njegovi suradnici”, kazao je Grbin na konferenciji za novinare u Saboru.

Potpuno je jasno, ističe, da je ovaj prijedlog upućen ne zato što se želi nešto unaprijediti u kaznenom postupku, već zato što HDZ želi da mediji u Hrvatskoj prestanu pisati o njihovim aferama,, da prestanu raditi svoj posao i da javnost ne zna koliko se u Hrvatskoj krade.

Aktualna je afera Ministarstva kulture i ministrice, dodao je, koju su također razotkrili mediji, pokazala kako se raspolaže novcem hrvatskih građana, da je u najmanje dva slučaja, slučaja HAZU i slučaja Glavnog kolodvora, plaćeno u iznosu od pola milijuna kuna za nešto što se nakon toga nije upotrijebilo, a ne znamo uopće je li se i napravilo.

Netko barata javnim novcem građana, bez obzira na to da li je taj novac došao iz europskih fondova ili iz proračuna Hrvatske, što je to javni novac, novac građana, a njime se barata stihijski, možda i krade, upozorio je.

HDZ to predlaže u maniri one famozne ‘zaustavite Reuters’, ali neće ići, borit ćemo se protiv toga rukama i nogama, poručio je.

Tražit ćemo da se na glasanju svaki zastupnik i zastupnica izrijekom izjasne o ovom kaznenom djelu. Svi će imati priliku na glasanju, dizanjem ruke ili stiskanjem gumba, pokazati svoj stav žele li gasiti i gušiti slobodu govora ili smatraju da je to nešto bitno na čemu moderna i demokratska država počiva, naglasio je Grbin.

Pokušaj pakiranja kaznenog djela, curenja informacija s femicidom i zaštitom prava žena je degutantna radnja HDZ-a i Plenkovića i pokazuje karakter njegove vladavine – ucjena, podmetanje i manipuliranje ljudima, kazao je.

Naglasio je da u SDP-u na to neće pristati i da će inzistirati da se prvo glasa o njihovu zaključku pa će vidjeti kako će se vladajući prema tome postaviti, da vidimo koje su to dvije Hrvatske o kojima Plenković govori, da vidimo jasno na glasanju koja je to Hrvatska koja želi gušiti slobodu govora.

Poručio je i da podržava najavljeni prosvjed Hrvatskog novinarskog društva zbog tog kaznenog djela te najavio da će, ako ovaj ‘nesretni zakon’ bude usvojen, poslati ga na ocjenu ustavnosti.

Najavio je i da će Kazneni zakon i ovo kazneno djelo neovlaštenog otkrivanja informacija biti među prvim stvarima koje će promijeniti nakon izbora.

