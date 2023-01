Grbin: Kad je u pitanju pomorsko dobro, jako sam radikalan

Podijeli :

Izvor: N1

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin gostovao je u Newsroomu u kojem je komentirao aktualna događanja na hrvatskoj političkoj sceni.

“Vjerujemo li Olegu Butkoviću ili svojim očima? Pismen sam, završio sam Pravni fakultet i znam pročitati zakone. Ako kažeš u zakonu da 30% plaže mora biti dostupno svima, znači da dopuštaš da 70 posto ne bude. Ovaj zakon bi trebao omogućiti ono što se nitko nikad u Hrvatskoj nije usudio predložiti, a to je da se na jednom dijelu plaža ograniči pristup građanima u korist hotela i kampova”, rekao je Peđa Grbin.

Navodi kako se dramatično interveniralo u ovaj zakon.

“Jedno od navodnih poboljšanja zakona bi bilo dohranjivanje plaža, to jest održavanje plaža. U zakonu koji nije nikad stupio na snagu bilo je naznačeno da je dohranjivanje plaže moguće ako se očuva njen prirodni izgled, ali u Butkovićevom zakonu piše da je dohranjivanje plaža moguće, ali nije naznačeno kako i pod kojim uvjetima. To znači da netko može tu plažu širiti u more, staviti još više ležaljki i puno toga. To je ono što Butković omogućava ovim zakonom”, rekao je te je dodao: “Ali ovog puta su bili malo lukaviji i sve su te stvari htjeli prikriti. Ali sad im kažemo, ne kradite nam i plaže”.

Predsjednik SDP-a kaže kako je u Dalmaciji bilo 18 koncesija na 5800 km jadranske obale, a u Istri se koncesije odnose na samo 3 nudističke plaže.

“Svaki hotel i svaki kamp u Istri bi mogao imati pravo na zahtjev da dobije hotelsku plažu, gdje se ljudima može ograničiti pristup na 70 posto njihove površine. Borili smo se za interes građana i njihovo dostojanstvo, borimo se da svi građani i oni koji dolaze u Hrvatsku imaju pravo pristupiti plaži. Neću proglasiti pobjedu dok ne vidim crno na bijelo što piše u prijedlogu zakona ili će nam pokušati nešto podvaliti. Ministar je danas priznao da zakon otvara prostor za manipulacije i držimo ga za riječ. Ali, koliko riječ HDZ-eovca vrijedi, vidjet ćemo u drugom čitanju zakona”, rekao je Grbin.

Također, kaže kako se ovdje radi o pokušaju podvale, prevare i izvlačenja koristi za krupni kapital.

“Tragično je da Andrej Plenković pokušava povezati ovu priču s Ukrajinom, to je degutantno. Ovdje se radi o 5800km hrvatske obale. Butković 7 godina nije bio sposoban osigurati adekvatan nadzor. Kad je pitanje o pomorskom dobru onda sam jako radikalan, ne dirajte nam opće dobro”, rekao je Grbi pa dodao: “HDZ je taj koji u rukama trenutno ima i škare i sukno”.

“Prvo se moramo dogovoriti”

Kometirao je i mogućnost koalicije s određenim strankama.

“Ne mogu razgovarati s ljudima koji dijele ljude po nacionalnosti i rasi. Tek kad dogovorimo koaliciju javnost će biti obaviještena. Ne mogu vam dati odgovor kad će biti potpisivanje koalicije. Program je prvi korak, a zatim ljudi. Bilo je problema u gradskoj organizaciji, ali to smo riješili, sad su važniji problemi građana i zato smo i potpisali taj sporazum s Možemo. U njemu su konkretne stvari, eto, ako želite reći da sam se prodao, recite. Dogovorili smo suradnju na svim razina grada”, kazao je.

Grbin navodi kako će saborski zastupnik Renato Petek morati svoje stavove objasniti gradskom odboru.

“Ako on kontinuirano napada stranku i koalicijskog partnera, onda je legitimno pitanje želi li on biti dio ekipe ili ne želi. Najveći problem je što je prethodna vlast glancala stvari iznad površine kao što su fontane, a zanemarivala ono što je ispod površine pa je sad potrebno zadužiti se zbog vodovodne mreže grada Zagreba”.

Komentirao je i štrajk radnika Čistoće.

“Što se tiče štrajka radnika Čistoće, opravdano je da njima plaća raste više nego ljudima u menadžmentu. Ako odlučiš nekome dati otkaz, onda moraš biti sto posto siguran je li to opravdano. Takav pristup uprave ne mogu opravdati. No, vjerujem da će se situacija riješiti pregovorima. Zbog dugogodišnjeg zanemarivanja grada Zagreba, sad imamo probleme”, zaključio je Grbin.

