Nižu se reakcije nakon smjene šefa HROTE-a: “Dva su moguća razloga zašto je odletio Abramović”

Boris Abramović nije više direktor Hrvatskog operatora tržišta energije (HROTE), a u petak se nižu reakcije na ovu smjenu. Zvonimir Troskot (Most) poručio je da je smijenjen jedini čovjek koji je raskrinkao Vujnovca, a Peđa Grbin (SDP) navodi da "nije problem kad se krade nego kad se upozori na to".

Vlada je u četvrtak na zatvorenom dijelu sjednice Nadzornom odboru HROTE-a predložila imenovanje Darjana Budimira za direktora toga društva, do imenovanja direktora putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci.

Vlada smijenila čovjeka koji je osim na jeftin plin iz HEP-a upozoravao i na plin iz Ine, a odupro se i Josipi Rimac

Podsjetimo, Abramović je bio prvi koji je upozorio na posljednju plisnku aferu u HEP-u. Osim na jeftini plin, Abramović je upozoravao i na plin iz Ine, a odupro se i Josipi Rimac.

Njegovu smjenu u petak je komentirao i predsjednik SDP-a Peđa Grbin.

“Djeluje mi da nije problem kad se krade nego je problem kad neko upozori da se to dogodilo. To je to. Nisu problem oni koji su svojim djelovanjem ili nedjelovanjem doveli do gubitka od najmanje 10 milijuna eura već je problem onaj tko je na to ukazao i ustvari svojim radom sriječio da šteta ne bude veća”, ustvrdio je u petak šef SDP-a.

“Smijenjen jedini čovjek koji je raskrinkao Vujnovca”

O smjeni Abramovića govorio je i Mostovo zastupnik Zvonimir Troskot koji je još početkom srpnja u Novom danu upozorio na aferu ‘plin za cent’. Upravo je Troskot prvi upozorio javnost na čudna mešetarenja s plinom. 28. lipnja on je uputio pisani upit premijeru Plenkoviću, ali i u Saboru govorio o svojim sumnjama. “Zašto Vlada dozvoljava da HEP ima dnevne gubitke od nekoliko stotina tisuća eura? Kojim se kupcu pogoduje na ovakav način da se MWh plina može kupiti po samo 0,01 eura/MWh?”, napisao je Troskot i u svom Facebook statusu 28. lipnja – a kasnije smo saznali da je potom, 29. lipnja, sada već bivši ravnatelj HROTE, Abramović, pisao i u Ministarstvo gospodarstva.

“Plenković je glasnogovornik u Vladi Pave Vujnovca koji je očito dao mig da se smijeni jedinog čovjeka koji ga je raskrinkao službeno pred javnosti. Nije smijenjen Barbarić, njegova vila se ne ruši, Šambić nije smijenjen, a smijenjen je Abramović da bi se doveo neki lokalni čovjek iz HDZ-a koji će biti poslušan”, poručio je Troskot.

Tvrdi da se nastavlja s manipulacijom energetskog sustava i dodaje da je Most otkrio tri afere, a nijedna nema epiloga. “Sve koči jedna osoba – Andrej Plenković.”

“Ovo je kazna Abramoviću jer je sustav postavljen tako da onaj tko otkrije takve stvari mora biti kažnjen”, dodao je Troskot. “Imamo notornog Barbarića koji je na čelu HEP-a, a ima bespravno izgrađenu vilu. Poruka Andreja Plenkovića je dvojaka: prva – dozvoljen je kriminal i ja ću vas štiti, drugo – tko će ići protiv kriminala ili će ga se progoniti ili će ga se odmaknuti.”

Troskot je dodao i da Most pokušava “stati na rep toj zvijeri koja se zove korucpija na čelu s Plenkovićem”.,

Kekin: Dva su moguća razloga zašto je smijenjen Abramović

Saborska zastupnica iz kluba Možemo Ivana Kekin smatra da su dva moguća razloga zašto je smijenjen Abramović.

“Jedan je da se radi o osveti jer je šef HROTE-a najotvorenije i najtransparentnije svjedočio o tome što se događalo u aferi ‘plin za cent’ i jasno je rekao tko je, koliko i za koliko kupovao plina. Moguće da je to osveta i njemu i jasna poruka svima onima koji bi eventualno, ne daj Bože, u nekoj drugoj situaciji, tako transparentno svjedočili.

Moguće je da se radi i o tome da šef HEP-a Barbarić ne pristaje na to da samo njegova glava odleti pa da je ovo glava koja ide skupa s njim. Ako je to tako, to će se vidjeti kroz par dana ako dođe do smjene Barbarića koju čekamo i zazivamo već mjesecima. Možda je premijer shvatio da je vrijeme za to”, poručila je Ivana Kekin.

Orešković: Plenković eliminira glave koje su se pobunile

Smjenu Abramovića je komentirala i Dalija Orešković koja je poručila da HDZ štiti kriminal.

“HDZ smjenjuje samo one osobe koje su se HDZ-u zamjerili i to rade jer očito štite kriminal. Meni je to jedan od pokazatelja da imamo mafijsku strukturu i mafijsku organizaciju u državnoj vlasti, kao i sistemsku korupciju”, kazala je ona.

“Potez Andreja Plenkovića pokazuje da Andrej Plenković eliminira one glave koje su se pobunile, iako mi se čini da je Abrmaović više pokajnik nego pravi zviždač”, dodala je Orešković.

“Svatko tko se ikad pobunio i pokazao da ima znanje i integritet, taj je eliminiran i takva osoba je anomalija, smetnja, i zato kao država ne možemo naprijed”, istaknula je.

