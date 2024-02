Grbin: Plenković nas zbog Nine Obuljen Koržinek želi posvađati s Europom

Podijeli :

Damir Spehar/PIXSELL

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin prozvao je u subotu u Virovitici premijera Andreja Plenkovića da je, kako bi zaštitio svoju najbližu suradnicu Ninu Obuljen Koržinek, spreman ući u sukob s europskim javnim tužiteljem te posvađati Hrvatsku s cijelom Europskom unijom.

U izjavi novinarima nakon druženja s građanima koje je organizirao SDP Virovitičko-podravske županije, Peđa Grbin je rekao da su u zadnja dva mjeseca vladajući najprije u aferi Mreža pokušali kupiti novinare. Nakon toga su, dodao je, lex AP-om odlučili ušutkati sve one koje nisu uspjeli kupiti, da bi “za kraj te balade” došlo imenovanje Ivana Turudića na čelo Državnog odvjetništva, koje je Grbin ocijenio “pričom moralne propasti hrvatske politike”.

“Zadnja dva dana Plenković nas želi dovesti u sukob s čitavom Europskom unijom. Kako bi prikrio kriminal svoje najbliže suradnice Nine Obuljen, on je spreman ući u sukob s uredom Europskog javnog tužitelja, bez obzira na to što je potpuno svjestan da to može značiti zatvaranje pristupa fondovima Europske unije”, rekao je Grbin.

Umjesto da brinu o tome kako pomoći našim poljoprivrednicima, jer je poljoprivreda zgažena, HDZ brine o tome kako će maznuti novac iz fondova Europske unije. Tu se vraćamo na Ured europskog tužitelja, rekao je Grbin. “Najbolji način da Ured europskog tužitelja ne mora raditi na području Hrvatske jest taj da HDZ ode s vlasti”, izjavio je Grbin novinarima.

Grbin se osvrnuo i na predstojeće izbore rekavši da SDP razgovara sa svim strankama koje su organizirale prosvjede na Markovu trgu, a kako će oni završiti još je prerano prognozirati. Socijaldemokrati ostaju neprihvatljivi kao partner stranke, rekao je, zbog kontinuirane podrške Plenkoviću kad god mu je to bilo potrebno.

S druge strane pohvalio je političko djelovanje Dalije Orešković za koju je kazao da ima nevjerojatan politički integritet, a poželjan partner je i HSS te je moguće da se razgovori o koaliciji formalizirati i u nešto drugo, napomenuo je. Izrazio je uvjerenje da će s Bojanom Glavaševićem biti postignut jasan dogovor.

“Čim vladajući kažu u kojem će se trenutku raspustiti Sabor, onda ću vam moći reći do kada moramo završiti međustranačke pregovore”, zaključio je Grbin.

Osvrnuo se i na izbore na području Virovitice, odnosno od Koprivnice do Belog Manastira što će činiti jednu izbornu jedinicu. “Skakavci kad navale naprave manju štetu, nego što je to na području Slavonije učinio HDZ”, kazao je Grbin. Dodao je da je pad broja svinja uzrokovala pojava svinjske kuge, ali je upitao što je razlog pada uzgoja ostalih životinja u 2023. godini.

