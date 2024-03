Grbin: Radnička fronta neće biti dio naše koalicije

Podijeli :

Ivica Galovic/PIXSELL

U emisiji Nedjeljom u 2 HRT-a Aleksandar Stanković ugostio je predsjednika SDP-a Peđu Grbina.

Rekao je da je za “akciju” uključivanja Milanovića u izbornu utrku znalo jako malo ljudi. “Za tu akciju je znalo jako malo ljudi. Tako je to moralo biti jer neke stvari, da se realiziraju, moraju ostati u vrlo uskom krugu ljudi”, kazao je Peđa Grbin.

Na samom početku emisije Stanković je Grbina pitao kako je došlo do odluke da Milanović bude premijerski kandidat, piše HRT.

“Za tu akciju je znalo jako malo ljudi. Tako je to moralo biti jer neke stvari, da se realiziraju, moraju ostati u vrlo uskom krugu ljudi, detalje bih ostavio za one koji su u tome sudjelovali”, rekao je.

“Da damo HDZ-u svu moć dok ih ne smijenimo?”

Zašto Milanović nije dao ostavku na mjesto predsjednika?

“Da njegovu poziciju preuzme Gordan Jandroković, kojeg zovu Njonjo? Ja taj nadimak ne volim koristiti. Da damo HDZ-u svu moć dok ih ne smijenimo? Ne pada nam na pamet”, pojasnio je Milanovićevu odluku.

“Demokratska procedura ovisi o stanju demokracije i mnogi misle da je demokracija nešto što je zadano. I misle da jednom kad si postigao demokraciju, da je to to, da je priča gotova i da će to uvijek biti tako. A povijest i ono što se danas događa u Hrvatskoj pokazuje da se to, nažalost, može i promijeniti”, dodao je.

“Ovo nije rezervna pozicija”

Stanković ga je pitao je li junački da predsjednik koji se predstavlja kao heroj odluči zadržati rezervnu poziciju.

“To je vaš stav. Ovo nije rezervna pozicija. Da predsjednik nije bio na poziciji na kojoj je, HDZ bi zauzeo Ustavni sud, oružane snage i sve što bi željeli. U ovu bitku ulazi sa svima nama da bi Hrvatska bila bolja. U ovom trenutku ona, s HDZ-om, s Plenkovićem, Karamarkom kojem se opet plješće na HDZ-ovim skupovima, sa Šeksom koji zagovara da vlada razriješi dužnosti u suradnji s Ustavnim sudom predsjednika Republike Hrvatske, to ne može biti. Dakle, ovo je jedna velika utakmica, jedna borba u koju moramo ući i u kojoj svi moramo dati sve”, rekao je Grbin.

Jandroković opleo i po Milanoviću i po Grbinu: Milanović nije Bog zna kaj, ali i takav je bolji od Grbina

Govorio što je rezervna opcija

Stanković ga je potom upitao tko je rezervna opcija ako Ustavni sud zabrani Milanoviću da bude na listi.

“Ako mu to zabrane, to će biti zaista zanimljivo. Ne postoji zabrana da on bude na listi, nigdje to nije definirano. Ako mu ipak zabrane, on neće biti na listi, ali će i dalje biti naš kandidat za predsjednika vlade kada dobijemo povjerenje. A dobit ćemo ga”, rekao je Grbin.

Grbin je potom objasnio zašto mu je bitno da pobijede na izborima.

“Moramo promijeniti vlast jer će nas pretvoriti u Vučićevu Srbiju”, kazao je.

“Ili Bosnu i Hercegovinu Milorada Dodika, prijatelja Zorana Milanovića”, dodao je Stanković.

“Ne mogu reći da je on najbolji jer se to ne može reći, ali njegovi oponenti su još gori”, kazao je Grbin za Dodika.

Stanković se zatim uhvatio naknade za odvojeni život.

“Ja sam vam rekao da sam pogriješio, a Povjerenstvo za sukob interesa je reklo da nisam. Mi smo svi ljudi od krvi i mesa, svi griješe. Jedino to nikada od Plenkovića nisam čuo”, kazao je.

Potvrdio da Radnička fronta neće biti dio SDP-ove koalicije

Stanković je rekao da je načuo da Radnička fronta neće biti dio koalicije, a Grbin je to potvrdio.

“Točno je. Razgovori su bili korektni, neka takav bude i razlaz, ne bih o detaljima. Kolegicu Peović cijenim kao saborsku zastupnicu, ali na kraju nismo uspjeli postići dogovor”, kazao je.

