Grlić Radman: Hrvatskoj u odnosima sa Srbijom prioritet hrvatska manjina

Podijeli :

Sandra Šimunović/Pixsell

Hrvatskoj je u odnosima sa Srbijom prioritet hrvatska nacionalna manjina u toj zemlji, rekao je u petak u Novalji šef hrvatske diplomacije Gordan Grlić Radman na skupu s hrvatskim iseljeništvom.

“Nama je u odnosima sa Srbijom prioritet hrvatska manjina, to je mjera našeg odnosa. Nama je to najvažnije pitanje i sva ostala podređujemo kada je u pitanju položaj hrvatske manjine u Srbiji”, rekao je ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman na prvom susretu hrvatske nacionalne manjine i Hrvata izvan domovine koji se do nedjelje održava u Novalji.

Skupljeno 37 potpisa za opoziv ministra Gordana Grlića Radmana Franko Vidović: Grlić Radman neučinkovito radi svoj posao. Sjetimo se poziva Putinu

Hrvatska želi stabilnost zapadnog Balkana “kojemu želimo europsku perspektivu, ali naravno na temelju vlastitih postignuća” i tu će Zagreb pomoći svakoj zemlji, pa tako i Srbiji jer nam je u interesu imati dobre i stabilne odnose, rekao je ministar.

“Ali u prvom redu imamo u vidu položaj hrvatske nacionalne manjine”.

Grlić Radman istaknuo je da su Hrvati u 12 zemalja nacionalna manjina, a kao primjer dobre međusobne uređenosti tog pitanja naveo je Mađarsku, zemlju u kojoj je bio i veleposlanik.

“Hrvatska i Mađarska su primjeri dviju država koje su uspješno međusobno riješile pitanje manjina”, naglasio je.

Istaknuo je da je važno “povezivati Hrvate s matičnom zemljom Hrvatskom, jačati komunikaciju i boriti se za njihov što bolji standard”.

“Skrb i briga za hrvatsku manjinu i iseljeništvo je temeljna zadaća RH i njezinih institucija”, istaknuo je.

“Oni su most koji povezuje matičnu domovinu s tim državama”.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.