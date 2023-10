Franko Vidović: Grlić Radman neučinkovito radi svoj posao. Sjetimo se poziva Putinu

Podijeli :

Saborski zastupnik Socijaldemokrata Franko Vidović i predsjednik saborskog Odbora za obranu u N1 Studiju uživo komentirao je političke aktualnosti, s naglaskom na neuspješan opoziv ministra Gordana Grlića Radmana.

Grlić Radman: Bio sam izložen gotovo javnom linču, to nije bilo lako izdržati VIDEO | Grlić Radman nasmijao sabornicu, ni Plenković se nije suzdržao: “Unio sam i što je trebalo i što nije”

“Pokrenuli smo opoziv jer je potrebna odgovornost na javnoj funkciji. Reći ću ono što većina oporbe neće. Ne vjerujem da je išta ukrao, ali prekršio je propise i mora snositi odgovornost. Nisam siguran da je najpametnije pokrenuti opoziv, posebno jer slijede parlamentarni izbori i teško da može doći do opoziva u tom trenutku. Ali, gdje je oporba, tu smo i mi”, rekao je Vidović.

Iako takvi prijedlozi nikad ne uspiju, iz redova oporbe smatraju da su i sami prijedlozi korisni jer mogu raspravljati o raznim temama u Saboru.

“Tko brani iznijeti loše stvari o ministru i inače u Saboru? On poprilično neučinkovito radi svoj posao. Znamo za njegovu posjetu Sergeju Lavrovu i poziv prema Vladimiru Putinu, neposredno prije agresije na Ukrajinu. Znamo da ne komunicira s predsjednikom države, s kojim bi trebao sukreirati vanjsku politiku”, izjavio je Vidović pa otkrio kakav bi način kritike bio primjereniji:

“Pretrpio je kritike u medijima i od strane zastupnika pa nije bilo potrebno tražiti opoziv. Njegova pogreška nije trivijalna, ali je pogreška, nije prekršio zakon. Istina, u zapadnim bi demokracijama ministar sam predao ostavku, ali eto… Idemo na izbore pa ćemo vidjeti tko je tko.”

Može li ovaj slučaj imati neki efekt na nadolazećim izborima, prvenstveno postavljanje na listu HDZ-a.

Grbin o slučaju Grlića Radmana: “Ajmo uzeti Zakon o sprječavanju sukoba interesa i poderati ga…”

“U to se ne želim petljati, ali znam da ministar ne uživa popularnost u narodu i mislim da ne radi dobro svoj posao. Ovo sad je ozbiljan prekršaj, ali to nije stvar zbog koje bih pozvao na opoziv. Prije bih pozvao na to zbog činjenice da ne komunicira s predsjednikom. Izbori su rulet, otvorena priča”, izjavio je Vidović.

Svjestan je da ljudi još uvijek miješaju Socijaldemokrate i SDP, stranku koja je u ne tako davnoj prošlosti okupljala hrvatsku ljevicu.

“Kad se približe izbori i kad se počnemo češće pojavljivati u medijima i javnosti, znat će tko smo. Što se SDP-a tiče, meni ga je žao, ali problem nismo mi koji smo izašli iz njega, problem je Peđa Grbin. Nažalost, ne vjerujem da će SDP ostati nositelj ljevice u Hrvatskoj”, naglašava Vidović.

