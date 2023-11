Grlić Radman o neugodnom poljupcu njemačkoj kolegici: “Ja ne znam kako je to netko snimio”

Podijeli :

Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman održao je konferenciju za medije na kojoj je govorio i o pokušaju poljupca njemačke kolegice Annalene Baerbock.

Podsjetimo, Grlić Radman sudjelovao je na konferenciji o jačanju i proširenju Europske unije u Berlinu gdje je snimljen neugodan trenutak kada su pozirali za grupnu fotografiju, a ministar je stajao do njemačke ministrice vanjskih poslova Annalene Baerbock.

VIDEO / Grlić Radman htio poljubiti njemačku ministricu. Uslijedio je poprilično neugodan trenutak

U jednom trenutku hrvatski ministar je njemačkoj kolegici pružio ruku i pokušao ju poljubiti. No, Baerbock se izmicala, a taj trenutak se brzo proširio društvenim mrežama.

Ministar je rekao da je to “možda” bio nezgodni trenutak. “Mi ministri se kao kolegice i kolege uvijek srdačno pozdravimo. Ako je netko nešto loše vidio u tome, onda isprika tome koji je tako shvatio. Avion je kasnio pa smo se vidjeli tek na family photo. Ja ne znam kako je to netko snimio. Mi sjedimo jedno do drugog, mi smo susjedi. To je bila jedna jako dobra konferencija. Možda je nespretno ispalo”, rekao je.

“Ne znam u čemu je bio problem. Nisam to vidio, nisam bio svjestan. Mi se uvijek srdačno pozdravimo. To je jedan srdačan ljudski pristup kolegici i kolegi”, dodao je.

