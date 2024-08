Situacija na istarskoj plaži postala neodrživa, a za sve su krive društvene mreže

Podijeli :

Srecko Niketic/PIXSELL/ILUSTRACIJA

Navala kajaka, izletničkih brodova, plivača i skakača na najpopularnijoj pulskoj plaži sa zaštićenom špiljom - Galebove stijene ili Golubove stijene (La grotta dei colombi) - postala je ove sezone neizdrživa.

Baš zbog toga Lučka kapetanija Pula izdala je naredbu Gradu Puli da na toj plaži postavi zaštitne brane kako bi se barem zaštitili kupači koji su na plaži, no ona još nije ograđena plutačama, piše Jutarnji list.

No, to zasigurno neće riješiti problem koji je tamo vidljiviji iz godine u godinu. Naime, ova je plaža na samoj granici s Muzilom posebno interesantna od kada su se pojavile društvene mreže. One su učinile svoje na popularnosti jedne od najljepših istarskih plaža, posebno zbog morske pećine koja uvijek intrigira kupače, a od prije par godina i kajakaše i supaše.

Kupači gotovo uopće ne mogu tijekom dana u špilju, a da se ne sudare s izletničkim kajacima, zbog njihova nevjerojatnog broja. Redovito sa svojim vodičima čekaju u redu za ulazak u ovaj predivni prirodni fenomen koji je pod paskom Nature Histrice jer su špilje zaštićene. Taj će “cirkus” trajati sigurno još desetak dana. No, kako najavljuje ravnateljica županijske ustanove Natura Histrica Silvia Buttignoni, pod čijom su ingerencijom špilje kao zaštićeni prirodni fenomeni, iduće godine to neće biti moguće. Na koji će se način regulirati obilazak špilje, dogovorit će se kada završi sezona, piše Jutarnji list.

“Kajacima se neminovno uništavaju stijene kada se ulazi u pećinu, a osim toga neki su organizatori tih izleta postavili u špilju rasvjetu. Više puta smo ju skidali jer se po stijenama stvaraju alge i remeti se stanište. Nekad je u tu špilju dolazila i sredozemna medvjedica jer je imala svoj mir, jer je na kraju špilje mala plaža. No, sada to u sezoni nije moguće”, ističe Buttignoni.

Dodaje i da zbog velike popularnosti izleta svake godine ima sve više kajaka čija je polazišna točka u obližnjoj uvali Valovine pokraj ski lifta. Mnogi organizatori izleta ovdje za vrijeme odlaska na izlet i po nekoliko sati kajacima okupiraju plažu iako nemaju koncesijsko odobrenje, a neki drže kajake u moru u obliku grozdova. Inače, na ovoj plaži postoje samo dva koncesionara za držanje kajaka.

