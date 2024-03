HDZ-ovac: Kobasičasta koalicija će s vremenom postati hrenovka, pa ćevap, a na kraju će biti i kraća od ćevapa

Podijeli :

Sanjin Strukic/PIXSELL

Saborski zastupnik HDZ-a Nikola Mažar u Newsroomu je s našom Ankom Bilić Keserović razgovarao o nadolazećim izborima i odluci Ustavnog suda koji je eliminirao predsjednika RH Zorana Milanovića iz kampanje.

“HDZ – smiren i staložen”

“Gdje god se premijer sa svojim dužnosnicima pojavi, sve dvorane su prepune”, kaže Mažar, a zatim dodaje: “Svuda fali mjesta, atmosfera je odlična, kao iz devedesetih. Ne govorim ja to bezveze. To se osjeti u zraku. To je emocija koja nosi nas kao članove.”

HDZ-ovac o lijevoj koaliciji: “Nisu taj dan ni kavu popili svi zajedno”

“U Saboru smo posljednji tjedan govorili da će kobasičasta koalicija ljevice s vremenom postati hrenovka, na kraju biti ćevap, ali to će na kraju biti i kraće od ćevapa. Osipanje je na dnevnoj bazi. S druge strane, desnicu, Domovinski pokret koji se hvalio razgovorima s Karamarkom, HSP-om, Mostom i Suverenistima, svi su odbili. Ljevica se raspada, desnica se odbija, HDZ je smiren i staložen, sa svojim partnerima”, naglasio je.

Prouustavna i protuzakonita igra bez pravila

“Ova garnitura SDP-a je u 10 godina tri puta izgubila od HDZ-a”, ističe Mažar te smatra da je do sprege s predsjednikom Milanovićem došlo zato što je njihovo preživljavanje dovedeno u pitanje.

HDZ se i montiranim “jumbo plakatima” ruga Milanoviću

“Mimo svih pravila i mimo svih propisa idu u utakmicu koja će biti protuustavna, protuzakonita i igrat će se bez pravila. Kako se igra utakmica bez pravila? Igra se na način da prvo maknete suca, to smo vidjeli jučer. Nakon toga idemo stvarati zbrku, poništiti sve institucije, a onda na kraju stvarati kaos. što veći kaos, to nama bolje”, kaže.

Opasnost da se ponište izborni rezultati?

“Imamo institucije i čuli smo da nema ustavne krize, ovo je politička kriza, ali i ta politička kriza danas dobiva svoj epilog. Svi su se razbježali od Milanovića, cijela koalicija se raspada i to će se pretvoriti u harakiri samog SDP-a i ljevice”, tvrdi Mažar.

“Oni su se preračunali i podcijenili intelekt svih Hrvata koji poštuju državu i institucije. Ovo nije prvi put da predsjednik radi protiv Ustava i zakona. SDP je u svom očaju i propasti išao na očajničku kartu”, dodao je.

“Nadamo se i želimo da ne dođe do poništavanja ne izbora, već bilo koje izborne liste i izborne jedinice. Hrvatska kao država ne zaslužuje da ispadamo cirkusanti. Vjerujem da svi trebaju igrati po pravilima, poštivati pravila kakva god ona jesu, da se trebamo sučeljavati programima, rezultatima i govoriti građanima ono što je bitno. Ove koji žele mimo pravila, rušenjem poretka osvajati glas, njima će hrvatski građani dati svoj odgovor”, zaključio je Mažar.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.