HDZ-ovac o lijevoj koaliciji: “Nisu taj dan ni kavu popili svi zajedno”

Gost Newrooma kod Anke Bilić Keserović Szastupnik HDZ-a NIkola Mažar.

Komentirajući raspuštanje Sabora i nadolazeće izbore, Mažar je rekao da je rasprava o raspuštanju Sabora na današnjem dnevnom redu te bi trebala početi uskoro.

Milanović: Plenković je skinuo svoju briselsku masku i pokazao svima da je politički tiranin Zašto se HDZ-u toliko žurilo s Turudićevom prisegom? Božinović: Ta priča je puno puta ispričana

“Vidjeli smo da je na zadnjim raspravama sabornica praktički prazna, osim nas. HDZ je svugdje gdje treba biti, biti ćemo tamo i večeras, u Saboru”, rekao je Mažar.

Što se pak točnog datum izbora tiče, predsjednik Republike može odabrati bilo koji u zakonskom roku, njima je svejedno. “Iznenađenja su uvijek moguća, ali nam je sve jedno. Već sada smo pokazali smo za izbore ne spremni, nego najspremniji. Imali smo zazivanje oporbe koja je htjela da izbori budu što prije, a sada su nervozni. Govorili su da se HDZ boji… HDZ je jedini koji je bio spreman.”

Je li se “priča” ubrzala zbog prosvjeda na Markovom trgu koji su ogranizirale oporbene stranke i zbog najave novih prosvjeda? Mažar odgovara da to nema veze.

“Taj prosvjed nije ni bio prosvjed, to je bio predizborni skup radikalne ljevice gdje smo čuli sve najgore osim sadržaja. Ono što možemo vidjeti od tog skupa je što su se počeli osipati taj dan. Nisu taj dan ni kavu popili svi zajedno. Jučer smo isto vidjeli da se HSS raspao”, rekao je Mažar.

Predsjednik HSS-a Krešo Beljak da iza raskola u stranci stoje koordinirani HDZ i Domovinski pokret. Mažar takvo nešto odbacuje

“Ma ne bih to komentirao. Sami mi je žao HSS-a kao jedne od najstarijih hrvatskih stranaka koja je puno toga dobrog za Hrvatsku učinila, da joj je predsjednik lik poput Beljaka… To je koalicija spašavaj se tko može. To se već vidi, njih devet od 10 ne prelazi prag. U koaliciji su samo da bi oni kao osobe ušli u Sabor”, rekao je Mažar.

