Herman priželjkuje “kraj sociološkog eksperimenta koji je Zagreb zatrpao smećem”

Podijeli :

N1

Šef zagrebačkog HDZ-a Mislav Herman nije htio komentirati slučaj svoje majke kojoj je kazna iz zatvorske preinačena u uvjetnu, ali bio je raspoložen za kritiziranje zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića i njegove politike upravljanja gradom.

“Tomašević očito jako voli zagrebački HDZ i često nas spomnje, To mi je drago jer vidimo da prati što govorimo i što mislimo. On kao da zaboravlja da ima glatku većinu i da sve planove i ideje koježeli donijeti, kao CGO, on vrlo lako može napraviti. Nije mi jasno o kojoj opstrukciji zagrebačkog HDZ-a on govori kad te opstrukcije nema nigdje pa ni u Skupštni. Ako želi ići protiv mišljenja građana, imamo sjednice, gradonačelnik ima glatku većinu, prema tome, neka donosi i radi ono što misli da treba raditi. Uvijek ćemo jasno kritizirati ono s čim se ne slažemo, a s ovim se ne slažemo. Ovo što je danas predstavio je jedno veliko ništa”, kaže Herman.

Dodaje i kako se nada da će “2025. doći kraj ovom sociološkom eksperimentu koji je Zagreb zatrpao smećem”.

Njegovoj majci preinačena je ovih dana iz zatvorske u uvjetnu kazna na koju je osuđena zbog sređivanja lažnih invalidskih mirovina. “Ne bih to htio komentirati, radi se o mojoj majci. Suzdržao bih se od bilo kakvog komentara. Otvoren sam za pitanja o Gradu Zagrebu. Shvatite me, tu je u igri moja majka i ja tu ne bih komentirao ništa”, rekao je na pitanja našeg Ilije Radića.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.