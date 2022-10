Capak: Razgovaramo o petoj dozi cjepiva, ali nema dokaza da donosi neku dobrobit

Podijeli:







Krenulo je cijepljenje protiv gripe, a u isto vrijeme i dalje traje pandemija koronavirusa. Možemo li se cijepiti protiv oba virusa u isto vrijeme, spremamo li se za tešku zimu po pitanju obje zarazne bolesti, kao i hoćemo li za dvije godine imati Imunološki zavod, pitanja su na koja je, između ostalih, u Intervjuu tjedna Media servisa odgovorio ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.

Iako smo bez epidemioloških mjera počeli zaboravljati na pandemiju koronavirusa, ona i dalje nije stvar prošlosti. Neke europske zemlje, poput Njemačke, uvode i nove mjere za suzbijanje zaraze. Capak je rekao kakva je epidemiološka slika u Hrvatskoj.

“Imamo jedan prilično veliki broj oboljelih, ali je to, rekao bih, stabilna faza kad se taj broj iz tjedna u tjedan i iz dana u dan samo blago mijenja. Na početku školske godine smo imali jedan blagi porast broja u odnosu na prethodne tjedne, a sad već desetak dana imamo jedan blagi pad. To su normalne varijacije koje se događaju i to su uglavnom blagi slučajevi”, rekao je Capak.

U našoj zemlji zadržane su minimalne mjere zaštite u sustavu zdravstva i socijale, a sudeći po riječima ravnatelja HZJZ-a, to će tako za sada i ostati. “U ovom trenutku nema potrebe da o tome razmišljamo i u većini europskih zemalja je tako. Da, razgovara se o tome da postoji mogućnost da se pojačaju epidemiološke mjere ako nam se pogorša situacija, bilo zbog nove podvarijante virusa ili ako nam dođe neka nova malignija varijanta koja će nam više puniti bolnice. U tom slučaju ćemo naravno posegnuti za epidemiološki mjerama, prije svega za maskama na većim okupljanjima. No, u ovom trenutku ne razmišljamo o tome i ne planiramo uvođenje”, rekao je.

Što se tiče cijepljenja, Capak ističe da se na prvu dozu u cijeloj zemlji odlučuje svega 20-ak ljudi dnevno, dok se, primjerice, trećom dozom cijepilo gotovo milijun stanovnika. Od ljeta su preporuke za primanje i četvrte doze, a posljednjih dana se priča čak i o petoj dozi.

“Razgovaramo o petoj dozi zato što sada znamo da imunitet nakon preboljenja ili nakon cijepljenja traje tri do četiri mjeseca. Nema dokaza da ta peta doza donosi neku dobrobit onima koji su se cijepili, ali to je zato što je prekratko vrijeme i zbog toga se to snažno ne preporučuje. U ovom trenutku ne možemo donijeti takve poruke jer nemamo znanstvenih dokaza, ali oni koji se žele cijepiti petom dozom, to je dopušteno. Osobno sam se cijepio petom dozom prije dva tjedna jer mi je prošlo sedam mjeseci od četvrte doze”, rekao je Capak.

Što se tiče gripe, do sada je u zemlji zabilježeno 12 slučajeva, a ističe da bi moglo biti više slučajeva zaraze nego prijašnjih godina jer se najvjerojatnije neće primjenjivati epidemiološke mjere poput nošenja maski. “To što smo mi do sada zabilježili gripu, ne znači ništa za prognoziranje kakva će biti sezona jer smo prošle godine imali tijekom osmog i devetog mjeseca puno veći broj slučajeva nego ove godine pa to nije značilo da ćemo imati neku tešku sezonu gripe. Ukupno smo u prošloj sezoni zabilježili 6.050 slučajeva gripe”, rekao je Capak.

Nabavili smo 600 tisuća doza cjepiva protiv gripe, no Capak ističe ako bude veća potreba da se uvijek mogu naručiti dodatne doze. Preporuke tko se treba cijepiti su iste kao i za cjepivo protiv koronavirusa. No, mogu li se oba cjepiva primiti u isto vrijeme?

“Na početku kad smo krenuli sa cijepljenjem protiv koronavirusa, mišljenje je bilo pola-pola da se može istovremeno cijepiti. Pola je bilo mišljenja da se treba pustiti da se posebno razvija imunitet i da će tada biti jači. Danas znamo i imamo znanstvenih dokaza da ništa ne smeta da se istovremeno prime oba antigena. Tko god želi na taj način može se istovremeno cijepiti i protiv covida i protiv gripe, jedno cjepivo u jedno rame, drugo u drugo rame i sve je u redu”, rekao je Capak.

Kad govorimo o cjepivu, nameće se pitanje Imunološkog zavoda. Općina Rugvica trebala bi darovati zemljište, a ministar zdravstva Vili Beroš je ljetos najavio da će gradnja krenuti najkasnije za dvije godine. Iz Media servisa su pitali ravnatelja HZJZ-a vjeruje li da ćemo doista dobiti Imunološki zavod u tom roku.

“Radi se na tome i osobno sam bar informacijama uključen u to i vjerujem da će se to dogoditi, samo je pitanje kada. Svakako je to da Hrvatska ima jednu takvu instituciju koja može makar djelomično ili kompletno sudjelovati u proizvodnju cjepiva strahovito strateški važno. To se sada u ovoj epidemiji koronavirusa i dodatno pokazalo”, rekao je Capak.

