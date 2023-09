Hoće li cijene zaista pasti? Vlada danas predstavlja novi paket mjera

Podijeli :

Danas se održava sjednica Vlade na kojoj će biti predstavljen paket mjera za zaštitu kućanstava i gospodarstva od rasta cijena u sklopu kojega će, među inim, izmijeniti i dopuniti Uredbu o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije te donijeti odluku o izravnim mjerama kontrole cijena određenih proizvoda.

U Vladinom su paketu najznačajnije stavke zadržavanje postojećih cijena električne energije i jednokratni dodaci pojedinim skupinama u društvu poput umirovljenika, nezaposlenih ili korisnika dječjeg doplatka, a po svemu sudeći Vlada će još jednom posegnuti i za ograničavanjem cijena najvažnijih prehrambenih proizvoda i listu će proširiti sa sadašnjih osam.

U svoj peti paket antiinflacijskih mjera Vlada je uspjela »upakirati« i obećanje trgovaca da će sniziti cijene određenih proizvoda, posebice hrane, ali i najavu banaka da će one koje to nisu učinile početi podizati kamate na depozite, dok će one koje su već povećale te kamate nastaviti s time.

Uz to banke će se suzdržati od povećanja kamata na kredite građanima i poduzećima do druge polovice sljedeće godine. Iako je dio banaka već počeo dizati kamate na štednju, a trgovci stalno mame građane oglašavanjem akcijskih cijena, obećanje njihovih predstavnika da će sniziti cijene jer žele pridonijeti Vladinim naporima u suzbijanju inflacije, svakako doprinosi dojmu da je Vladin jesenski antiinflacijski paket mjera puno jači od najavljenih pola milijarde eura, piše Novi list.

