Holy o odbijenici SDP-u: Velik udarac za Grbina, progutao je dosta žaba

Velike predizborne koalicije na lijevom političkom spektru neće biti, iz platforme Možemo odlučili su na izbore izaći samostalno. Odluku koja je iznenadila SDP u Novom danu komentirala je Mirela Holy, komunikacijska stručnjakinja i nekadašnja članica SDP-ove Vlade u vrijeme Zorana Milanovića.

“Nije me odluka iznenadila, sve što je do sada dolazilo iz Možemo govorilo je da će odluka biti takva. Ja mislim da bi bilo bolje da se stvori šira predizborna koalicija od SDP-a i Možemo, da imamo jači lijevi, progresivni blok, ali to se nije dogodilo”, rekla je Holy te dodala:

“Oni su temeljeli odluku na istraživanju koje je mene iskreno iznenadilo. S obzirom da oni pucaju na dosta slično biračko tijelo, radi se o progresivnom biračkom tijelu, uobičajeno je da takav tip suradnje dovodi do sinergije. Ja bih rekla da je Možemo to koristio za argument, kao neku varijantu izgovora za to da nisu mogli zbog toga u predizbornu koaliciju, ali je potpuno jasno da Možemo gleda svoju političku perspektivu, budućnost i oni su zaključili da je za njihov politički nastavak života bolje da izađu sami na izbore”.

Mnogi kažu da je ovime HDZ već dobio izbore.

“Ako je suditi po anektama, a one nešto govore, HDZ je najjača politička opcija. Čak spoj SDP-a, Možemo i nekih drugih na lijevom centru pitanje bi li doveo do toga da te opcije budu jače od HDZ-a na izborima, ali u ovakvoj situaciji nemaju baš nemaju neke šanse”, komentirala je Holy.

“Znamo da se izbornom metodom u svakoj izbornoj jedinici najjačoj listi prelijeva najveći postotak mjesta. To je definitivno nešto što će imati upliva na rezultate izbora. Pitanje je bi li suradnja mogla dovesti do toga da lijeve opcije dođu u priliku upravljati državom. Možemo gleda na dulje staze, definitivno ne smatraju da će na sljedećim izborima biti ti koji će imati priliku da upravljaju zmeljom, ali želi si dati priliku da pokažu što mogu napraviti u Zagrebu i da se na neki način gradi infrastruktura po cijelom terenu, a smatraju da bi ih suradnja s SDP-om kontaminirala u očima pojedinih birača i odlučili su se na za sebe sigurniju opciju”, dodala je.

Holy kaže da bi “SDP, naravno, volio biti u poziciji da upravlja državom, no moraju sami biti svjesni trenutne pozicije”. “Imaju jako puno problema, od ideološke izgubljenosti do nekarizmatičnog vodstva i unutarnjih sukoba koji možda sada nisu na dnevnom redu, ali tinjaju.”

Mostov Nikola Grmoja rekao je da se priprema tzv. “Zambija koalicija”, odnosno da bi Možemo mogao postati potencijalni partner HDZ-a u parlamentarnoj većini. Holy se s time ne slaže.

“To bi bila samoubojstvena varijanta za Možemo. Mostu odgovara ta priča da skinu to sa sebe, oni imaju iskustvo u tom smislu. Ali da je odluka pomogla u relaksiranju situacije u Zagrebu… svi gradovi, lokalne jedinice ovise o državnoj razini i to im definitivno pomaže. Da su stali otvoreno na stranu glavnog konkurenta HDZ-a to bi utjecalo na odnos Vlade prema Zagrebu, što bi moglo otežati realizaciju nekih projekata”, smatra Holy.

Još uvijek se čeka komentar šefa SDP-a Peđe Grbina. Holy kaže da je ovo za njeko jako velik udarac.

“Progutao je dosta žaba da bi osigurao ovu suradnju i ja bih rekla da je dobar dio svojih političkih karata vezao za to da uđe u suradnju s Možemo i prošlepa uz njih. U svakom slučaju u tom smislu bili bi bolji rezultati, što bi njemu omogućilo eventualni nastavak vođenja stranke. Mislim da je njegova situacija sada jako, jako neizvjesna. Po mom mišljenju izborni rez neće biti dobri za SDP, a onda će on morati odstupiti. Rekla bih da neće sada bit turbulencija, ali nakon izbora će definitivno otići s mjesta predsjednika stranke”, rekla je Holy.

