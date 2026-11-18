"To su bili jako teški dani, pogotovo za Vukovar. Svaka čast tim ljudima koji su tu bili, koji su preživjeli, sve su dali za ovu Hrvatsku. Ja sam realan čovjek, ja današnju Hrvatsku gledam s neke ljepše, pozitivne strane. Osobno mi je ok, nemam zdravstvenih problema, radim, dobro se osjećam. Nije onako kako smo mi željeli, ali mi obični ljudi tu ne možemo puno promijeniti", kazao je gospodin Drago.