Kolona sjećanja
Hrvatski branitelj u Vukovaru: Drago mi je da ima puno mladih
Naša Vesela Šegvić Kordić u Vukovaru je razgovarala s hrvatskim braniteljem koji je tijekom bitke za Vukovar imao 19 godina.
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"Iz Osijeka sam, svake godine dolazim, nisam bio prošle godine jer sam imao zdravstvenih problema", kazao je gospodin Drago.
"S jedne strane, teško je bilo, ali s druge i radost, veselje, jer je sada sve u ljepšem svjetlu. Drago mi je da ima puno mladih, vidim da je kod ljudi pozitivno raspoloženje", kazao je, prisjetivši se današnjeg dana prije 35 godina.
"Iskreno, ja sam 1991. godine to sve gledao na televiziji. Te slike nosim u sebi, to čovjeku ostane. Imao sam 19 godina, šest mjeseci sam bio hrvatski branitelj u borbenom sektoru. Ali, mislim da je najvažnije ovo danas", dodao je.
"To su bili jako teški dani, pogotovo za Vukovar. Svaka čast tim ljudima koji su tu bili, koji su preživjeli, sve su dali za ovu Hrvatsku. Ja sam realan čovjek, ja današnju Hrvatsku gledam s neke ljepše, pozitivne strane. Osobno mi je ok, nemam zdravstvenih problema, radim, dobro se osjećam. Nije onako kako smo mi željeli, ali mi obični ljudi tu ne možemo puno promijeniti", kazao je gospodin Drago.
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