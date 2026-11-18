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Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i saborska zastupnica Možemo! Sandra Benčić u Vukovaru su poručili da pitanje nestalih osoba iz Domovinskog rata mora biti jedan od najvažnijih prioriteta hrvatskog društva. Oboje su naglasili potrebu za rješavanjem sudbine nestalih, dok je Hajdaš Dončić pozvao i na snažniji pritisak na Srbiju.

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Hajdaš Dončić istaknuo je kako želi da Vukovar ostane mjesto zajedništva, a ne političkih podjela.

"Želim da Vukovar ostane nacionalno, a ne stranačko pitanje. Želim da bude mjesto zajedništva, da živi za danas, za mlade i za sutra", poručio je predsjednik SDP-a.

Naglasio je da najveću moguću pozornost treba posvetiti pronalasku nestalih osoba te pritom vršiti najveći mogući pritisak na Srbiju.

Upitan o očekivanjima od nove srpske vlasti, Hajdaš Dončić bio je suzdržan.

"To je šarolika skupina ljudi i opcija. Vrijeme će pokazati kako će se ponašati", rekao je.

Benčić: Više od 1700 obitelji još ne zna gdje su njihovi najmiliji

Sandra Benčić također je naglasila važnost rješavanja sudbine nestalih osoba, istaknuvši da je riječ o pitanju koje mora biti u samom vrhu političkih i društvenih prioriteta.

"U prvi plan želimo staviti pitanje nestalih, kao jedno od primarnih pitanja koje naše društvo mora riješiti. Više od 1700 obitelji i dalje ne zna gdje su njihovi najmiliji. To pitanje moramo staviti kao politički i društveni prioritet", poručila je Benčić.

Naglasila je da se oko toga ne bi smjele stvarati političke podjele.

"To je temeljno ljudsko pitanje. Ne bismo trebali imati nikakvih sporova oko toga da se sudbina nestalih mora razriješiti", rekla je.

Dodala je da su frustrirani i tužni zbog činjenice da to pitanje nije riješeno ni nakon toliko godina. Benčić je zaključila da rasvjetljavanje sudbine nestalih mora biti apsolutni prioritet.