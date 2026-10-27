HUP ima prijedlog za veće plaće: Radnicima bi trebalo ostati više novca nakon poreza

"Osobni odbitak je i pitanje konkurentnosti gospodarstva. Snažan rast minimalne plaće podiže i očekivanja zaposlenih u višim platnim razredima. Ako se dio rasta neto primanja ostvari poreznim rasterećenjem, poduzećima ostaje više prostora za očuvanje razlika među platnim razredima, nagrađivanje kvalificiranijih zaposlenika te ulaganja u tehnologiju, automatizaciju i produktivnost", dodaju iz HUP-a.