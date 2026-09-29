Irena Weber za N1 o odustajanju od sidrenih cijena, 'porezu na pohlepu' i plaćama: "Apsolutno je pogrešna teza da je privatni sektor generator inflacije"

"Za investicije u produktivnost gospodarstvu treba stabilno i predvidljivo okruženje. Svaki novi izvanredni porez ili nepredvidiva odluka tjera poduzetnike da stvaraju obrambene rezerve i odustaju od investicija. Pred nama su i pregovori o minimalnoj plaći. HUP ponovno traži da se minimalna plaća prestane određivati političkim odlukama, već jasnom formulom koja bi obuhvaćala stopu inflacije, kretanje produktivnosti i prosječnu plaću. Tako bi poduzetnici već u prvom kvartalu znali koliki će im biti trošak rada, što je ključno jer minimalna plaća usmjerava sve razrede plaća u kolektivnim ugovorima."