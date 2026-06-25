HUP protiv poreza na ekstraprofit: Kažnjava se poduzetnički rizik i uspjeh

"Tvrtke koje ulažu u tehnologiju, automatizaciju, istraživanje i razvoj, energetsku učinkovitost ili širenje poslovanja stvaraju održiva i dobro plaćena radna mjesta. Dobar poslovni rezultat nije sreća ni slučajnost, on je rezultat preuzetog rizika, dobrih strateških odluka i dugoročnih ulaganja u vlastitu konkurentnost. Dodatno oporezivanje takve dobiti poslalo bi poruku tržištu da se ulaganja, učinkovitost i poduzetnički rizik naknadno kažnjavaju. To je poruka koja odbija investitore i destimulira rast", izjavila je glavna direktorica HUP-a Irena Weber.