Jurčić: Trebaju li nam djelatnosti zbog kojih je minimalac nizak? Nijedna plaća ispod 1.000 eura nije humana

Ako manje od 1.000 eura minimalne neto plaće smatra nehumanim iznosom, Jurčića smo pitali koji bi onda iznos minimalca po njemu bio human i pristojan.

"Minimalna neto plaća u Hrvatskoj trebala bi biti 1.200 eura", kaže.

To bi bilo otprilike 1.750 eura bruto ili 500 eura više od iznosa koji je Vlada zacrtala kao cilj do 2028. godine.