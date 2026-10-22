Nastavlja se praćenje
HZJZ objavio nove nalaze vode u Lici
Javna vodoopskrba u Ličko-senjskoj županiji je sigurna, poručuje HZJZ. Priopćenje prenosimo u cijelosti.
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"Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo nastavio je izvanredno uzorkovanje i analizu vode iz individualnih vodoopskrbnih objekata, privatnih bunara i izvora koji nisu dio mreže javne vodoopskrbe.
Dosadašnja redovita i izvanredna ispitivanja potvrđuju zdravstvenu ispravnost vode iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije te otoka Paga i Raba. Od 15. do 29. rujna 2026. voda je uzorkovana na ukupno 21 lokaciji, 18 novih i tri prethodno ispitane lokacije na kojima je uzorkovanje ponovljeno.
Obuhvaćeno je 20 bunara i jedan izvor, čime je ukupan broj dosad analiziranih uzoraka u oba ciklusa povećan na 64. Na 18 novih lokacija PFAS spojevi nisu utvrđeni. Kao i u prvom krugu ispitivanja, prisutnost PFAS spojeva ponovno je utvrđena u ista dva bunara u neposrednoj blizini nezakonitog odlagališta otpada, od kojih je u jednom koncentracija iznad dopuštene vrijednosti.
Voda iz tih bunara ne koristi se za piće, a građani na tom području priključeni su na javnu vodoopskrbu.
Nalazi upućuju na lokalni karakter onečišćenja PFAS spojevima u neposrednoj blizini nezakonitog odlagališta. Također, rezultati ispitivanja vode iz javne vodoopskrbe ne upućuju na utjecaj tog onečišćenja na zdravstvenu ispravnost vode u javnom vodoopskrbnom sustavu.
Od ukupno 21 uzorka iz novog ciklusa, 20 je bilo očekivano mikrobiološki neispravno, a u šest od tih uzoraka utvrđene su i povišene vrijednosti pojedinih fizikalno-kemijskih pokazatelja. Mikrobiološko onečišćenje nije neuobičajeno u privatnim bunarima i izvorima, u kojima voda nije podvrgnuta postupcima obrade i dezinfekcije kao u sustavu javne vodoopskrbe.
Takav nalaz sam po sebi ne upućuje na povezanost s nezakonitim odlagalištem otpada, ali potvrđuje važnost provjere zdravstvene ispravnosti vode prije korištenja za piće. Ovi se rezultati odnose na ispitane privatne bunare i izvor, dok dosadašnja ispitivanja vode iz javne vodoopskrbe potvrđuju njezinu zdravstvenu ispravnost.
Vlasnici svih objekata obuhvaćenih ovim uzorkovanjem obaviješteni su o rezultatima i dobili su odgovarajuće upute.
Privatni bunari, cisterne i izvori nisu obuhvaćeni državnim nadzorom, a za njihovo održavanje i zdravstvenu ispravnost vode odgovorni su vlasnici odnosno korisnici.
Voda iz takvih objekata ne preporučuje se za piće bez prethodne provjere zdravstvene ispravnosti. Zavodi za javno zdravstvo nastavit će pratiti kvalitetu vode na trima lokacijama na kojima je uzorkovanje ponovljeno, kao i u dodatnim individualnim vodoopskrbnim objektima koje su građani prijavili.
O rezultatima će nastaviti izvještavati vlasnike i javnost. Istodobno se nastavlja praćenje vode iz javne vodoopskrbe, čiju zdravstvenu ispravnost potvrđuju dosadašnja redovita i izvanredna ispitivanja", priopćio je HZJZ.
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