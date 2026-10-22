HZJZ objavio nove nalaze vode u Lici

Od ukupno 21 uzorka iz novog ciklusa, 20 je bilo očekivano mikrobiološki neispravno, a u šest od tih uzoraka utvrđene su i povišene vrijednosti pojedinih fizikalno-kemijskih pokazatelja. Mikrobiološko onečišćenje nije neuobičajeno u privatnim bunarima i izvorima, u kojima voda nije podvrgnuta postupcima obrade i dezinfekcije kao u sustavu javne vodoopskrbe.