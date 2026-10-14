HZJZ objavio nove rezultate analize ličkih voda na "vječne kemikalije"

HZJZ navodi i kako su dodatno analizirana tri uzorka sirove vode koji su uzorkovani 14. rujna, a odnose se na Izvor Mrđenovac, Vodozahvat Hrmotine te Izvor Tonković vrilo. Sva tri uzorka su očekivano nesukladna zbog mikrobiologije, dok su svi ostali parametri sukladni te PFAS spojevi ni u njima nisu utvrđeni iznad granice određivanja, naglasio je HZJZ.