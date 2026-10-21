ISPITIVANJE PFAS-A
HZJZ objavio nove rezultate analiza vječnih kemikalija u vodi u Lici i na otocima
Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) objavio je rezultate novih analiza vode iz Ličko-senjske županije te s otoka Paga i Raba, prema kojima u nijednom od dosad analiziranih 197 uzoraka nisu utvrđene koncentracije PFAS spojeva iznad granice određivanja.
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U razdoblju od 28. rujna do 8. listopada uzorkovano je i analizirano 26 uzoraka vode iz slavina na području Ličko-senjske županije te na otocima Pagu i Rabu. Ni u jednom od njih PFAS spojevi nisu pronađeni u koncentracijama iznad granice određivanja.
Od početka pojačanog praćenja, 11. kolovoza, analizirano je ukupno 197 uzoraka vode. Ni u jednom od njih nisu utvrđene koncentracije PFAS spojeva iznad navedene granice.
Jedan uzorak imao povišenu koncentraciju aluminija
Prema rezultatima HZJZ-a, svi uzorci iz posljednjeg razdoblja zdravstveno su ispravni, osim jednog u kojem je zabilježena povišena koncentracija aluminija.
Taj je uzorak uzet na vanjskoj slavini u vrtu obiteljske kuće koja se ne koristi redovito. Pretpostavlja se da slavina nije bila u upotrebi otkako je isporučitelj vodnih usluga obavijestio potrošače da trebaju isprati interne vodoopskrbne instalacije.
Iz HZJZ-a navode da je riječ o sličnom slučaju kao onome opisanom u objavi od 14. listopada.
Nastavlja se pojačano praćenje kvalitete vode
Na temelju odluke Stručnog povjerenstva za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji od 11. kolovoza 2026. godine, HZJZ u suradnji sa županijskim zavodima za javno zdravstvo nastavlja pojačani monitoring vode iz javnih vodoopskrbnih sustava.
Rezultati 26 analiziranih uzoraka odnose se na zone opskrbe Gospić 1, Senj, Tonkovića vrilo, Mrđenovac, Novalja, Pag sjever, Pag jug i Povljana.
Rezultate možete pogledati ovdje.
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