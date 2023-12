Broj oboljelih od hripavca raste iz dana uz dan, infektog otkriva trebamo li se zabrinuti

Podijeli :

Tomislav Miletic/PIXSELL

Infektolog Goran Tešović iz Klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević u razgovoru s našom Lucijom Ptičar otkrio je da imaju jednu hospitaliziranu bebu oboljelu od hripavca, no zahvaljujući cjepivu koje je primila, razvila je srednje teški oblik bolesti i ne očekuju se daljnje komplikacije.

Broj pregleda zbog sumnje na hripavac, kao i broj potvrđenih slučajeva u Hrvatskoj raste iz dana u dan. Na današnji dan dijagnosticirano je 1.435 slučaja zaraze hripavcem i očekuje se da će brojke još itekako rasti budući da se nalazimo tek na početku uzlazne putanje epidemije.

“Broj pregleda raste iz dana u dan, ima i bolesti koje nisu hripavac, ali dolazi dosta školaraca s hripavcem”, rekao je Goran Tešović i otkrio:

“Imamo hospitalizirano jedno dojenče s dokazanom infekcijom koje ima srednje težak oblik bolesti što je logično jer je starije od šest mjeseci pa je već primilo cjepivo.”

Upozorava da smo u uzlaznoj fazi epidemije pa se porast broja može očekivati:

“Broj oboljelih će rasti, tek smo u uzlaznoj fazi epidemije. Dok god je bolest uglavnom unutar populacije onih koji su bar djelomično cijepljeni, a to je sad tako, nema mjesta za zabrinutost. Zabrinutost je samo ako dođe do značajnijeg pobola među dojenčadi, no ne očekujemo velik broj teže oboljelih ako se pridržavamo programa i cijepimo djecu već s dva mjeseca.

Svi koji dobiju bar jednu dozu cjepiva, čak i uz teži oblik bolesti ne bi trebali podleći bolesti. To se može dogoditi samo djeci koja nisu dobila nijednu dozu cjepiva i čija majka nije cijepljena pred kraj trudnoće. HZJZ poziva trudnice posebno u ovoj situaciji da se cijepe pred kraj trudnoće jer to može spasiti bebe mlađe od dva mjeseca dok još ne mogu primiti cjepivo.”

