Veliko predizborno istraživanje: Pogledajte tko najbolje prolazi u dvije važne jedinice

Podijeli :

Miroslav Lelas/PIXSELL

Što se tiče desete izborne jedinice, koju čine cijela Dubrovačko-neretvanska te dio Splitsko-dalmatinske županije uključujući i grad Split, HDZ-ova koalicija uživa podršku 32,7 posto ispitanih. Na drugom je mjestu koalicija Rijeke pravde s podrškom od 23,2 posto ispitanih, pokazuje istraživanje Nove TV.

Na trećem mjestu su Most i partneri, koji imaju malo manje od devet posto podrške, na četvrtom koalicija oko Domovinskog pokreta s 8,2 posto. Prag još prelazi platforma Možemo!, koja u ovoj izbornoj jedinici ide sa strankom Srđ je grad te imaju 5,5 posto podrške.

Kada postotke prevedemo u mandate, odnosno mjesta u Saboru, tada HDZ-ova podrška postaje sedam mandata, SDP-ova koalicija osvaja četiri, a Most, Domovinski pokret i Možemo po jedan. Jedan mandat je ovdje graničan – do njega može ili SDP ili Most ili DP, a na štetu HDZ-a.

Nakon dvije jedinice sklonije desnici, zbrojno stanje u sabornici kaže da HDZ i partneri imaju 15 mandata, Rijeke pravde sedam, Domovinski pokret tri, Most dva te platforma Možemo! jedan.

Međutim, Nova TV napominje da je još uvijek mnogo neodlučnih birača i da se odvija prava bitka kako ih pridobiti.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Istraživanje u novoj 6. izbornoj jedinici: Možemo zbog Milanovića na gubitku, evo koliko mandata bi dobili HDZ i SDP Je li izgledan raskol HDZ-a? Kosor: “To se samo jednom dogodilo…”