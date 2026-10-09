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Metis

VIDEO / Izbio požar u Puli: "Ostanite u kućama i zatvorite prozore"

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N1 Info , Hina
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09. lis. 2026. 19:38
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Metis
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Zbog požara koji je u petak navečer izbio na području odlagališta METIS, Grad Pula pozvao je stanovnike područja mjesnih odbora Šijana, Veli Vrh i Štinjan da ostanu u kućama te prozore drže zatvorenima.

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"Nakon što budemo raspolagali s više informacija, pravodobno ćemo obavijestiti javnost", stoji u kratkom priopćenju Grada Pule.

Dojavu o požaru policija je zaprimila oko 18,40 sati, objavili su lokalni mediji. Prometna policija zatvorila je za promet dio Ulice Valica, kako bi se vatrogascima omogućilo nesmetano gašenje požara. Na terenu požar gasi 20 vatrogasaca s devet vozila.

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metis požar pula

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