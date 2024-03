Izborni stratezi: Milanovićev potez ući će u udžbenike

Podijeli :

Mario Petrović, osnivač i partner u Millenium promociji, jednoj od najvećih hrvatskih agencija, te Davor Huić osnivač Briefinga, Udruge poreznih obveznika Lipa i bivši savjetnik premijera Tihomira Oreškovića, gostovali su u Newsnightu kod Ivana Hrstića gdje su komentirali potres na političkoj sceni koji je izazvao Zoran Milanović te što to može značiti za kampanju i parlamentarne izbore na koje Hrvati izlaze u srijedu 17. travnja.

Na samom početku Ivan Hrstić ih je pitao rade li na ovim izborima za neku stranku oni osobno ili njihova agencija ili jesu li na bilo koji način uključeni u ove izbore. Huić je istaknuo da je svojedobno bio kandidat na listi stranke Fokus te da je još uvijek blizak s njima pa ih po potrebi savjetuje. Petrović je naglasio da je Millenium prije više godina odlučio da više neće raditi kampanje za velike stranke. Zato ni sad nemaju ugovor ni s jednom većom strankom, ali, kaže, pomažu pojedincima.

Na pitanje može li se predvidjeti u kojem će smjeru krenuti izbori, odnosno kampanja pa izbori, Mario Petrović je rekao:

“Imamo situaciju koja je već viđena – dva politička teškaša koji zauzimaju uglavnom cijeli prostor, Plenković i Milanović, i teško se ostali mogu u ovoj situaciji probijati komunikacijski da bi dobili svoje vrijeme. U medijima svi dobiju vremena koliko njih dvojica.”

Davor Huić je, pak, istaknuo: “Milanović je napravio prodor u medijski prostor s pozicije koja mu omogućuje i kreirajući kontroverzu pažnju je privukao na sebe i to će ostati do kraja izbora. Što se tiče predviđanja izbora, oni su bili predvidljiviji prije dva tjedna, izgledalo je da HDZ ima prednost.”

“Bez obzira na čvrsti stav Plenkovića da su oni sigurni pobjednici, mislim da su dobrano ramzišljali zadnjih godinu dana tko su im koalicijski partneri jer znamo da je njihov potencijal za suradnjom manji nego SDP-ov i u ovoj situaciji onda je SDP zagrabio više. S komunikacijske strane ili marketinške, PR-ovske mislim da će Milanovićev potez ući u udžbenike. Pritom ga ne glorificiram i ne ocjenjujem je li potez pozitivan ili negativan, ali će se izučavati kako je vratio u život tromi SDP. Kao injekcija adrenalina u srce. Negativna strana je da se gube programi”, dodao je Petrović.

Huić smatra da je Milanović postigao cilj: “Mislim da je postigao cilj, rejting SDP-a je skočio. Mislim da znaju što rade. Plan je smijeniti HDZ. Mislim da Milanović ima svoj program kojeg je teško prepoznati jer se u Hrvatskoj nije pojavljivao – klasičan populistički antiestablišment program gdje imate pobunu naroda protiv elita. On je danas rekao da namjerava okupiti široku skupinu stranaka, pretpostavljam da će okosnica biti SDP i Most, dvije stranke bez kojih ne ide, to neće biti lijeva koalicija niti je Milanović lijevi političar.”

“Mislim da je Milanović jako inteligentan koji promišlja i unaprijed planira neke stvari, a ne površno što na umu – to na drumu”, dodao je Petrović: “No, i njegova komunikacija, najčešće jezik ulice, isto nije slučajna. moje mišljenje je da proračunato radi nešto što stvara komunikacijski kaos, a time podiže prepoznatljivost priče.”

“Cilj je postignut”

Obojica se slažu da je Milanović u kampanji, ali Huić ističe kako smatra da hoda po rubu, no rub neće prijeći:

“On hoda po oštrici i po mom mišljenju neće prijeći granicu. Neće biti kandidat na listama niti kandidat za premijera i neće otvoreno voditi kampanju.”

“On je svoj cilj postigao, samom objavom i načinom napravio je sve što treba. Četiri tjedna pred nama su toliko kratka. On je u kampanji svom silinom, putuje po Hrvatskoj, jedino se suzdržava oko SDP-a. Svima je jasno da je u kampanji”, rekao je Petrović.

Dodaje da je ova situacija posve razjasnila kako se manje stranke ne snalaze u trenutku koji im se dogodio. Smatra da je Možemo izgubljen i da Milanović “kolo vodi”.

Milanović tvrdi da Andrej Plenković bježi iz ringa, no nije li on taj koji bježi s obzirom na činjenicu da ne želi dati ostavku na mjesto predsjednika Republike?

Petrović kaže da to smatra njegovim najvećim problemom: “Da on tjedan dana prije izbornog dana da ostavku, mislim da bi teško netko imao odgovor na to. Tog trenutka je game over. Tu bi stekao značajnu prednost. Dok to nije tako, malu prednost još dajem Plenkoviću. Sve što rade je emocija. Onaj koji će tu emociju jasnije artikulirati, on će pobijediti.”

Huić je podsjetio na Milanovićevu rečenicu u kojoj je istaknuo da se bijes valja ulicama, no on kaže: “Problem je da ja ne vidim taj bijes građana. Dvaput kad je HDZ gubio vlast, taj element je bio puno izraženiji. Pola vlade Jadranke Kosor je bilo u zatvoru kad je išla na izbore.”

