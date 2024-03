Nakon obiteljske tragedije Ivan sam brine o sestricama. Sad obnavlja kuću i treba pomoć

Podijeli :

Ž. Gavranović

Mladi Ivan Čavčić iz Slavonskog Broda lani se, u 25. godini života, našao pred vjerojatno najvećim raskršćem u životu. Tada mu je preminuo otac Mladen, hrvatski branitelj, koji se, kažu, nikada nije oporavio od ožiljaka rata.

Dvije godine ranije, Ivanu je umrla i majka Veronika pa je ostao s dvjema malodobnim sestrama, 11-godišnjom Emom i 16-godišnjom Magdalenom. Od tuge za roditeljima nije mogao pobjeći, ali nije ni klonuo pred odgovornošću koja je odjednom pala na njegova pleća. Njegovim sestrama prijetilo je da bez zakonskih skrbnika završe u udomiteljskoj obitelji ili, čak, u domu za nezbrinutu djecu. No, Ivan to nije želio dopustiti. Zatražio je i dobio srodničko skrbništvo nad sestrama.

“Sad radim i skrbim o njima. Dobro se snalazimo. Slušaju me, poštuju i trude se u školi. Najbitnije je da smo zajedno, sve drugo će se već nekako riješiti”, kazao je Ivan.

Otplaćuje tri kredita i obnavlja kuću

Jedna nevolja bila je riješena, ali ostala je druga. Ivan, njegove sestre i baka Katarina, majka njihovog pokojnog oca, žive u trošnoj kući u središtu Slavonskog Broda. Osim što im se kuća urušava, ima i više vlasnika pa su imovinsko-pravni odnosi suviše složeni da bi je Ivan pokušao prodati. On, pak, ima sreću da radi u jednoj dobroj tvrtki za elektroinstalacijske radove pa je uspio dobiti kredit i kupiti kuću u Slobodnici, mjestu u općini Sibinj nedaleko Slavonskog Broda. Tamo sa sestrama i bakom planira započeti novi život. No, ni to nije lako.

“Vrijedno radim i trudim se, ali vlastito kreditno opterećenje, kao i dva dodatna koja su ostala nakon roditelja, ipak su previše za moju plaću. A kuću koju sam kupio treba preurediti i obnoviti kako bismo što prije mogli useliti”, rekao je za brodski PlusPortal.

Za bratskui ljudsku gestu brzo se pročulo

Iako ne želi tražiti novac, svjestan je da mu treba pomoć kako bi čim prije obnovio kupljenu kuću i sa sestrama i bakom uselio u nju.

Pomoć nije morao dugo čekati. Općina Sibinj i Udruga Samo Slobodnica odlučili su pomoći svojim novim sumještanima. Općina je dala novac za materijal potreban da se za početak obnovi krov, a članovi spomenute udruge prošlog su vikenda zasukali rukave, priskučili Ivanu u pomoć i skupa s njim postavili novi krov na kuću.

U međuvremenu, pročla se priča o Ivanovoj velikoj bratskoj i ljudskoj gesti pa je pomoć počela pristizati i s drugih strana – najprije od nekih slavonskobrodskih tvrtki pa iz drugih dijelova Hrvatske, a u jednoj hrvatskoj katoličkoj župi u Kanadi organizirali su prikupljanje donacija.

Humanitrane akcije za Ivana i sestre

U subotu će, pak, na Gradskoj tržnici u Slavonskom Brodu Radio Slavonija organizirati Uskrsni humanitrani sajam za Ivana na kojemu će se prikupljati pomoć za Ivana. A na Uskrsni ponedjeljak od 16 sati članice i članovi KUD-a Šokica u Slobodnici će u društvenom domu postaviti kutiju za donacije.

Skromni i požrtvovni Ivan nije želio novac, nego pomoć u materijalu i “rukama” da obnovi kupljenu kuću, ali mnogi su izrazili želju da pomognu i financijski. Svi koji žele mogu to učiniti uplatom na račun:

HR7423400093232208938 (Privredna banka Zagreb)

Ivan Čavčić

Petra Krešimira 31, 35000 Slavonski Brod

Opis: Humanitarna akcija za obitelj Čavčić

