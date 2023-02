Izbornik Dalić: “Ćiro je bio moj prijatelj i nogometni otac”

Podijeli :

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić bio je gost Dnevnika HTV-a te je u tužnoj prigodi podijelio svoja sjećanja na Miroslava Ćiru Blaževića.

Iako je osvojio srebro i broncu na Svjetskom prvenstvu, za njega nikada nije bilo dvojbe tko je najveći.

“On je bio i zauvijek će ostati trener svih trenera. Bio je moj nogometni učitelj, puno toga sam od njega naučio. Sjajan trener i veliki čovjek, džentlmen, gospodin te istinska legenda i svi moramo biti sretni što smo živjeli s njim te dijelili vrijeme s njim. Radio sam s njim dvije godine, a poslije smo postali prijatelji. Puno zasluga ima za sve što sam napravio u svojoj trenerskoj karijeri. Veliki gubitak za sve nas. Kad smo čuli tu vijest, iako smo je očekivali, bili smo jako tužni”, rekao je Dalić za HRT.

Generacija 1998. godine bila je uzor svim generacijama koje su došle poslije te bronce.

“Ćiro ima dva najveća rezultata u karijeri. Prvak s Dinamom ’82. godine i bronca ’98. godine kada je malo tko znao za Hrvatsku, Ćiro je napravio povijesni uspjeh i osvojio broncu. On je bio motiv svima nama. Bili su inspiracija svima nama, a meni osobno. To je bilo teško napraviti, puno jakih osobnosti u ekipi, ali on ih je posložio i ujedinio. Čvrsto je imao sve u svojim rukama, vodio je momčad i volio disciplinu te zbog toga napravio rezultat”.

Rekao je Ćiro da je ovce pretvarao u vukove, a snaga vukova je u čoporu.

“On je puno radio na motivu, volio je nacionalni naboj i o tome je govorio. Kod njega nije bilo igrača bez energije na terenu, koji nije pokazivao agresivnost i čvrstinu. Ćiro to nije podnosio, bio je fenomenalan i svima nam je pokazao pravi put. Uživao je i u našim medaljama, ja sam iskreno poklonio njemu broncu u Kataru. Bio je bolestan, ali živio je za nas i navijao te bio velika podrška. Vječno sam zahvalan za sve što je napravio. S ponosom mogu reći da je bio moj prijatelj i nogometni otac”, rekao je Dalić.

Hrvatski izbornik rekao je da je Ćiro pripremao sve nas na svoj odlazak.

“Bio je toga svjestan i tako se nosio s tim. To je sve djelovalo na nas. Bio je veliki gospodin i izgubio najtežu utakmicu, ali svi moramo biti ponosni što smo dijelili vrijeme s njim”, zaključio je Dalić.

