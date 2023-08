Izraelski povjesničar ponovo tvrdi da je u Jasenovcu ubijeno 700 tisuća ljudi

Podijeli :

Denis LOVROVIC / AFP

Izraelski povjesničar Gideon Greif poznat po tvrdnjama da je u Jasenovcu ubijeno 700 tisuća ljudi kao i da u Srebrenici 1995. godine nije počinjen genocid optužio je Hrvatsku da sustavno umanjuje razmjere ustaških zločina.

U intervjuu za balkanski servis Russia Today (RT Balkans), propagandnog glasila Moskve čije je emitiranje na teritoriju EU zabranjeno, Greif je ponovo ustrajavao u tvrdnjama da je broj ubijenih u jasenovačkom logoru tijekom Drugog svjetskog rata do 700 tisuća te utvrdio da postoje brojni izvori koji to potvrđuju, a Hrvatska ih negira.

“Ono što zapravo vidimo su pokušaji da se drastično smanji broj žrtava, a dolaze iz vrha hrvatskog političkog vodstva”, izjavio je Greif kojemu je Njemačka zbog revizionističkih istupa uskratila odličje Križa za posebne zasluge.

On je to odličje trebao dobiti za zasluge u istraživanju holokausta no brojni su povjesničari osporili znanstvenu utemeljenost njegova rada, a kao dokaz tomu poslužila je činjenica da je predsjedavao povjerenstvom što ga je uspostavila vlada Republike Srpske i koje je trebalo dokazati da u Srebrenici nije počinjen genocid nad Bošnjacima kao i da je ondje ubijeno tek nešto više od tri tisuće osoba i to isključivo vojnika.

Srebrenicu u intervjuu za RT nije spominjao no ustvrdio je da je broj od 600 do 700 tisuća ubijenih u Jasenovcu nesporan, a kao dokaz nudio je različite publikacije “u čiju pouzdanost i točnost nema razloga sumnjati”.

Uz to tvrdi kako nikada nije sudjelovao u pokušaju “napuhavanja” broja žrtava, ali Hrvatsku i njezinog pokojnog predsjednika Franju Tuđmana optužuje za namjerno umanjivanje razmjera zločina u Jasenovcu.

“Čini mi se da postoji nacionalna urota države Hrvatske da smanji broj ubijenih u Jasenovcu”, kazao je.

Izvršni potpredsjendik Svjetskog židovskog kongresa (WJC) Menachem Rosensaft ranije je upozorio da je Greif poznat prije svega po “nevjerojatnom uveličavanju” broja žrava ustaškog logora Jasenovac te je stoga postao omiljenim likom među srpskim nacionalistima.

“Identificirano je 83.145 žrtava koje su ubijene u Jasenovcu, ali je Greif više puta povećavao broj žrtava na zaprepaštenje odgovornih povjesničara. Samo u 2019. godini naveo je brojku od ‘najmanje 800 tisuća’ pa ‘najmanje 700 tisuća’ kao da popis stvarnih ustaških žrtava nije dovoljno strašan”, napisao je Rosensaft 2021. godine u autorskom tekstu za mrežnu stranicu Just security.

