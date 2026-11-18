podjele u vukovaru
Kosor se prisjetila bolnog trenutka u Vukovaru: "Gorko sam plakala, bilo me toliko sram"
Bivša premijerka Jadranka Kosor prisjetila se događaja iz 2013. godine, kada je u Vukovaru došlo do podjele Kolone sjećanja i blokade državnog vrha. Taj je događaj opisala kao jedan od najbolnijih trenutaka svojeg političkog života, istaknuvši da ju je posebno pogodilo što se takvo što dogodilo upravo u Vukovaru.
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"Došla sam na isto mjesto kao i toliko godina prije, pred vukovarsku bolnicu, gdje smo se okupljali, i bila sam zaprepaštena što je tako malo ljudi pred bolnicom. Došao je cijeli državni vrh, vojni vrh, diplomatski zbor, veleposlanici akreditirani u Hrvatskoj, i nitko više", ispričala je Kosor.
Ubrzo je, kaže, shvatila da se izvan bolnice okupila druga, znatno brojnija kolona, dok je ona u kojoj se nalazio državni vrh bila blokirana.
"Nakon nekoliko metara shvatili smo da se druga kolona formirala izvan bolnice, da je brojna i da je ova kolona, koja je proglašena nehrvatskom, nedomoljubnom i izdajničkom, bila blokirana", prisjetila se.
"Strani veleposlanici pitali su me što se događa"
Kosor je opisala i zbunjenost stranih diplomata koji su sudjelovali u obilježavanju obljetnice pada Vukovara.
"Sjećam se lica stranih veleposlanika koji su dolazili k meni jer su me prepoznavali kao bivšu predsjednicu Vlade i pitali: 'Što se događa?' Ja nisam znala što se događa, dok nisam shvatila", rekla je.
Istaknula je da ju je cijela situacija duboko posramila.
"Tako me bilo sram. Tako me bilo sram. Jer se to jednostavno nikada nije smjelo dogoditi u Vukovaru", poručila je.
"Zamislite, blokirate predsjednika države, predsjednika Vlade i cijeli vojni vrh. Neki su ih političkom voljom blokirali i nisu im dali dalje", dodala je.
"Prvi put sam tako javno, gorko zaplakala"
Govoreći o vlastitoj reakciji, Kosor je priznala da je zbog događaja u Vukovaru zaplakala pred drugima, što joj se, kako kaže, dotad nije dogodilo na takav način tijekom političke karijere.
"Sjećam se toga kao jednog od najbolnijih trenutaka u političkom životu. Bila sam još uvijek u politici, bila sam zastupnica u Saboru. To je bio prvi put da sam negdje tako javno, gorko zaplakala od nemoći, od tuge i od bijesa što ne mogu ništa učiniti", ispričala je bivša premijerka.
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