„Osobe koje su vodile taj proces žive u Srbiji, možda netko od počinitelja, konkretnih izvršitelja živi u Vukovaru, ali ovdje primarno govorimo o ljudima koji su nosili organizaciju, bilo u redovima tzv. JNA kao zapovjednici, bilo kao stručno osoblje iz drugih ustanova u Srbiji“, kazao je i opetovao kako za sve njih Hrvatska posjeduje točne dokumente o što su činili, tko je za te aktivnosti nagrađen, tko je promaknut, dobio odlikovanja.