I premda većinu toga nikada nisu izrekli iz njihovih pogleda sam duboko razumio da Vukovar nitko nema pravo svojatati. Nije to nikad na pamet palo niti mom bratiću s Trpinjske ceste, ali svatko je tu jesen 1991. proživio na svoj način. Za mene će uspomena na te dane biti vezana uz Sinišu Glavaševića. Možda i zbog toga što smo izabrali isti životni poziv, ali još više zbog načina na koji je on živio, radio i u što je vjerovao. Nije bio ratnik s puškom, bio je glasnogovornik dobra, bio je zaštitnik tisućama u podrumima, koji su grozničavo strahovali, ali vjerovali da će uspjeti, da će izdržati, ali i hrabrim ratnicima po gradu koji je na kraju izgledao kao poligon ljudskog bezumlja. Svaka od zainteresiranih strana je tada imala svoj način informiranja o zbivanjima u gradu na Vuki i Dunavu. Glavašević je to radio - iz srca, svjestan da bi njegova riječ, njegova poruka možda mogla nekome pomoći. I dugo, jako dugo je vjerovao da ga čuju oni koji ga trebaju čuti. Zašto je to radio osim iz profesionalnih pobuda, znao sam se pitati slušajući njegove eseje o tome kako iz dana u dan nestaje ljudskost.