Jako nevrijeme s tučom pogodilo dio Dalmacije, a još gore vrijeme tek se očekuje

Dalmacija danas

Promjenjivo je tijekom nedjelje na Jadranu, no vladaju velike razlike od sjevera prema Jugu. Dok na sjeveru Dalmacije ima najviše sunca, južnije od linije Hvar - Brač - Omiš prevladava oblačno, povremeno uz kišu, pljuskove i grmljavinu.

Između 11 i 14 sati olujni oblak razvio se u zaleđu Rogoznice i Marine. Kako javlja Dalmacija danas, neka područja uslijed grmljavinskog nevremena pogodila je jaka tuča, a mjestimice je debljina leda bila oko 10 centimetara. Prema prvim informacijama, nastala je značajna šteta na nekim poljoprivrednim kulturama.

Stiže promjena vremena: Sutra vrijeme izuzetno opasno u velikom dijelu zemlje

Oko 13:30 jako grmljavinsko nevrijeme zahvatilo je i Gustirnu i Poljica kod Marine.

Područja s pljuskovima i tučom imaju znatno nižu temperaturu zraka od onih koja su sunčana. Primjerice, dok Primošten mjeri 11°C i Ljubitovica 9°C, Šibenik i Čiovo su na čak 20°C.

Prema podacima mreže Pljusak.com, u Veloj Luci je palo 18 litara kiše po kvadratnom metru, U Šestanovcu 10, Potomju na Pelješcu 8 i tako dalje.

Iako će današnje oborine većinom završiti već do noći, problemi s vremenom tek slijede. Naime, u ponedjeljak će na cijelom Jadranu puhati jaka bura koja će u drugom dijelu dana imati olujne udare. DHMZ je za velik dio obale, uključujući Dalmaciju izdao crveni, najviši stupanj upozorenja na opasne meteorološke pojave i to zbog bure. Dok se u dijelovima Dalmacije očekuju udari do 150 km/h, podno Velebita najjači udari mogu dosezati 180 km/h!

