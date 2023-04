Jakšić: “Stvarno ne mislim da je Plenković upetljan u neku korupciju”

Podijeli :

Saborski zastupnik SDP-a i predsjednik Odbora za pravosuđe Mišel Jakšić gostovao je u N1 Newsroomu gdje je govorio o ostavci Vanje Marušić, kao i o Josipi Čulini (ranije Rimac) i Gabrijeli Žalac.

HDZ je prilično brzo i lako pristao na to da glavna državna odvjetnica dođe u Sabor. Jakšić komentira: “Od HDZ-a više ne očekujemo ništa osim da se donose odluke koje u najvećoj mjeri ovise o tome koliko misle da je u opasnosti rejting stranke i osobni rejting premijera Andreja Plenkvoića. Očito je netko zbrojio i oduzeo da bi bilo zgodno sad to napraviti pred javnošću. Mislim da je dobro da je prevladalo mišljenje da imamo tematsku sjednicu. Parlamentarna smo demokracija, a predugo se ponašamo kao da imamo samo kancelara i njemu se podnose izvješća i on je taj koji odlučuje. Ovime se priča barem malo vraća u Sabor. Tamo gdje se glavni državni odvjetnik bira, gdje izvješća glavnog državnog odvjetnika dolaze. To što su i posljednja izvješća dolazila tek nakon što je oporba skupila potpise jer su bila u nečijoj ladici i nisu se puštala u proceduru, to samo govorili koliki je demokratski deficit”.

“Kad imamo situaciju da odlazi ravnateljica USKOK-a, da se možda odmah reklo da odlazi iz privatnih razloga, da više ne mogu zajedno raditi, u redu. Ali kad je prvi dan priča da je došlo do prometne nesreće koja se zataškavala, a drugi dan ispadne da nije baš bila takva nesreća, onda se stvarno postavlja pitanje koji je krajnji krimen Vanje Marušić“.

Dokumentacije i zaključci Odbora za pravosuđe su u pripremi. Jakšić kaže da će pozvati i Marušić i državnu odvjetnicu Zlatu Hrvoj Šipek: “Osobno smatram da zbog hrvatskih građana i percepcije pravosuđa koja je katastrofalna bilo bi jako dobro da dođu u Sabor”.

Na pitanje o tome koja će biti poruka ako ne dođu u Sabor, Jakšić kaže: “Tada će definitivno biti opravdana sumnja koja kola u hrvatskom javnom prostoru da se svi kunemo u neovisnost hrvatskih pravosudnih tijela, a ona izbjegavaju polaganje računa pred hrvatskom javnosti jer to obavljaju u Uredu predsjednika Vlade”.

Vjeruje da bi se sjednica odbora trebala održati u narednih 7 do 10 dana.

“Kad se dogodio slučaj Gabrijele Žalac kao jedne od miljenica premijera, kao jedne od potencijalnih mladih uzdanica HDZ-a kojoj se smiješila lijepa briselska budućnost bez obzira što je morala otići van iz Vlade, tada je očito postalo jasno da postoje neki fejlovi u komunikaciji. Ono što smo gledali na press konferenciji, tko je koga obavijestio, je definitivno stavilo svakome tko želi neovisno pravosuđe jedan gorak okus u ustima”.

Komentirao je i slučaj Josipe Čuline (ranije Rimac) i mogućnost da ona kaže nešto protiv bivše stranke i njenog šefa. Na pitanje o tome može li Andrej Plenković mirno spavati, Jakšić kaže: “Definitivno ne i to ne zato jer je Plenković upetljan u neku korupciju. To stvarno ne mislim. Ali je činjenica da su to bile dvije uzdanice u koje je i on polagao nade, naravno da to nije ugodna situacija. Ono što je još fascinantnije, kod Žalac je on pokazivao jako dugo puno energije i volje da brani njezin lik i djelo i da objašnjava da je ona bila sjajna. Možda su stvarno bili jako dobri, a možda je ona stvarno odrađivala puno stvari po stranačkim ključevima koje je netko drugi određivao”, zaključuje Jakšić.

