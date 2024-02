“Ovakvo povećanje plaća nitko nije očekivao, moglo bi se dogoditi nešto što dugo nismo vidjeli”

Podijeli :

Novinari Marko Špoljar iz Jutarnjeg lista i Tomislav Klauški iz 24 sata u Točki na tjedan s našom Milom Moralić komentirali su tri aktualne političke teme od ovog tjedna - "sukob" predsjednika Vlade i Ureda europskog javnog tužitelja, maratonsku saborsku raspravu i pokušaj oporbe da se raspusti Sabor te povećanje plaća i u državnom i javnom sektoru, kao i reakcije sindikata.

Plenković i EPPO

Predsjednik Vlade Andrej Plenković rekao je da smatra da EPPO nije nadležan za slučaj na Geodetskom fakultetu i da bi za DORH i USKOK bi bilo vrlo nezgodno da u ovom slučaju ostane nadležnost EPPO-a. Na pitanje koji su Plenkovićevi motivi da se bavi time, Marko Špoljar je rekao:

“Vidjet ćemo za dva tri mjeseca. Sad izgleda kao da nešto skriva. Ova istraga me začudila zašto je toliko involviran. Istina je da inače brani svoje ministre, i kad je nebranjivo. U ovom slučaju se preangažirao u zaštiti ministrice kulture, stvar je došla do grla i on je i dalje ostao u priči i javnosti priča neku priču. Priča se počela raspadati i u političkom marketingu.”

Postoji li makar politička odgovornost ministrice Nine Obuljen Koržinek, Tomisla Klauški smatra da se to uvijek može povući:

“Filipović je bio smijenjen zbog savjetnika jer je bila odgovornost u imenovanju kadrova. Nina Obuljen je u lagodnom ministarstvu i došla je na stranice crne kronike i zahvatila ju je pandemija korupcije koja vlada u vladi, a najbliža je suradnica pa bi to moglo zahvatiti i Plenkovića. Plenkoviću odgovara da dokaže suverenitet pred biračima, pokazuje otpor pema Bruxellesu u ovom kontekstu.”

Na pitanje zašto je Plenkoviću toliko bitno da ovo istraži DORH, dodao je:

“Ivan Turudić je nakon procesa imenovanja na vašoj televiziji rekao da nam EPPO ne treba i da ima zemalja koje ne surađuju s njima. To je bio signal da kad Plenković kaže da to nije nadležnost, bolje mu je da se DORH bavi time. Možda ni Zlata Hrvoj Šipek nije bila dovoljno dobra u tome da se istrage drže u ladici.”

Može li slučaj politički štetiti Andreju Plenkoviću? Špoljar smatra da je praksa pokazala da će se to teško dogoditi:

“Dosadašnja praksa pokazala je da kad HDZ-ov ministar padne zbog korupcije, HDZ-ovo biračko tijelo ne kaže baš ništa. Ne vjerujem da se išta u tom smislu može dogoditi. Samo jakim vezanjem uz slučaj može doći do neke štete. Ako će braniti ministricu i dalje pustiti da se sama bori s problemom, njemu se neće dogoditi ništa. Uzima previše rizika za nešto što njegove birače uopće ne zanima.”

“Tko se želi time baviti kad je toliko pod povećalom javnosti”, pitao je Špoljar.

Raspuštanje Sabora i novi izbori

U četvrtak, nešto iza pet sati, Hrvatski sabor zaključio je raspravu o SDP-ovu prijedlogu da se Sabor odmah raspusti i raspišu izbori za novi saziv. Burna rasprava trajala je 14 sati.

“HDZ spušta razinu rasprave što niže da bi se budući premijeri potrošili na prepucavanju i tu se troši politčki kredibilitet opozicije. No, saborske rasprave su takve. Mislim da je to bila predigra kako će izgledati predizborna kampanja, puno je strasti s obje strane. Mislim da će se u kampanji podijeliti u tabore – nacionalni i anacionalni. HDZ je takvu retoriku znao koristiti iz pozicije oporbe, nikad na vlasti. Motiviraju biračko tijelo na tim temama, to će vjerojatno biti ton koji će opteretiti izbore.”

Na pitanje kad bi mogli biti izbori i na koje bi se teme mogli fokusirati, Špoljar je rekao:

“Šef HDZ-a je skrenuo brod oštro udesno, vidjet ćemo kako će oporba na to reagirati, nitko to nije očekivao. To ne samo da stvara nemir kod stratega lijevih i stranaka centra, nego i na desnoj strani. Malo je zbunio publiku. Skeptičan sam da to može nešto promijeniti u njegovu korist situaciju. Oporba će odgovoriti vjerojatno ponavljanjem priče o lopovluku, sve karte će vjerojatno baciti na to. Pitanje je hoće li to izvući njihove birače.”

“Desna oporba će reći da je Grbin odigrao fenomenalan potez i da je razlog rasta rejtinga SDP-a upravo to što je Možemo stavio na čistac i bijes lijevih birača kanalizirao prema njima – oni su razlog što ne možemo uspjeti, nećemo srušiti HDZ jer ne žele s nama u koaliciju”, dodao je.

Je li ljevica mogla više kapitalizirati prosvjed? Klauški smatra da je, no vremena još, kaže, imaju.

“Imat će još vremena pokvariti sve to. Uvijek je bilo teško povezati ljevicu. Možemo nije pogriješio što je odbio suradnju sa SDP-om, kao i Puljak u Splitu. Oni koji imaju ambiciju razvijati se na političkoj sceni, SDP smatraju utegom. S druge strane SDP je još uvijek stranka, kakva god, ali je stranka. Možemo je još uvijek velika želja u anketama, ali oni to još nisu. Tko koga više treba i tko je kome uteg. Možemo će izvući nove i neodlučne birače, a vi izvucite svoje stare stranačke ljude. Grbinu treba dobar rezultat na izborima i boji se da SDP to neće uspjeti sam”, rekao je Klauški pa dodao:

“Domovinski pokret je uvijek bila desna frakcija HDZ-a. Pozicija Mosta je komplicirana. HDZ ih ne smatra konkuretnom, na Markov trg nisu bili pozvani, na desnici gube. Moglo bi se desiti, kao što je nekad spajao dva velika bloka, sad bi mogao propasti.”

Rast plaća u državnom i javnom sektoru

Može li se povećanje plaća smatrati pobjedom Andreja Plenkovića i jesu li sad svi namireni? Marko Špoljar kaže da nije teško pobijediti kad ne barataš svojim novcem.

“Lako je pobijediti kad podijeliš milijardu više nego je itko očekivao. Ovo im je poklon takav da ga ni sami nisu sanjali. Ovo povećanje plaća je veće od ičega što je itko očekivao, nije to ničija pobjeda. Sindikati su iskoristili priliku. Plaće su bile toliko loše da se nitko nije ni javljao na natječaje. Sad će se opet javljati i opet bi se mogao dogoditi fenomen stranačkog uhljebljivanja.”

“HDZ pred izbore uvijek gleda kratkoročno. Nikad nitko nije pogriješio kad je prije izbora od HDZ-a tražio pare. Možda će zbog toga i ostati na vlasti”, dodao je Tomislav Klauški.

Međutim, Špoljar još ističe da bi se moglo ponovno dogoditi uhljebljivanje čemu već neko vrijeme nismo svjedočili: “Oni će to braniti da će se sad tek kvalificirana radna snaga javljati za popunjavanje mjesta u javnoj upravi. No, u ovoj zemlji se nikad nije tako zapošljavalo – da se dižu plaće da javna služba postane mjesto za najbolje od nas.”

