Je li Milanovića nakon ovih izjava sve teže braniti? “Neka se resetira”

Podijeli :

Izvor: Slaven Branislav Babic/PIXSELL

Predsjednik Zoran Milanović ispratio je hrvatske vojnike koji su u sklopu misije NATO-a otišli u Litvu. A onda je obraćanje medijima iskoristio za još jedno dijeljene lekcija iz geopolitike, odnosno vlastita promišljanja rata u Ukrajini. Ako ste mislili da nas ne može više iznenaditi, uspio je i u tome. Ukrajinu treba natjerati na pregovore s Rusijom, mora pristati odreći se dijela svog teritorija, Krim više nikad neće biti dio Ukrajine i onda zaključno - Kosovo je oteto Srbiji. To je samo dio iz današnje Milanovićeve političke analize.

“Ovo je mrcvarenje, ne vidim pomoć. Ne trebamo pustiti Ukrajince da budu poraženi, ali treba ih natjerati za pregovarački stol i to neće biti ugodno. Tako da ih Rusi poraze I da uzmu što žele? Da. Bojim se da je to početna pozicija u ovom trenutku. Da! Treba poginuti 300 tisuća Ukrajinaca? Ja to kao čovjek ne mogu gledati”, rekao je Milanović.

Predsjednik je opet zvijezda ruskih medija. Prenose njegove izjave da je stav kolektivnog Zapada oko Ukrajine nenormalan, da je Rusija provocirana u sukob 2014. i da je vojne akcije u Ukrajini nazvao Armagedonom. No tu ne staje.

“Dakle, jasno je da Krim više nikada neće biti Ukrajina. To je potpuno jasno”, dodao je predsjednik.

Milanović opet zvijezda ruskih medija, raspisali se o njegovim izjavama o ratu Vučić: Pažljivo ću pogledati izjavu predsjednika Hrvatske o Kosovu

Milanovića je i u Hrvatskoj sve teže braniti. “Zapaljivim izjavama se na određeni način petlja u ovaj sukob gdje Ruska federacija koristi njegove izjave u svrhu svoje propagande. Neka se resetira. Neka se vrati na one postavke gdje je govorio da Hrvatska kao mala zemlja ne treba prednjačiti u ovom sukobu”, kaže Nikola Grmoja iz Mosta.

“U svakom slučaju osebujne jesu i kontroverzne jesu. Ne možete se vi pomirit kao država, kao Ukrajina da se ona odrekne dijela svog teritorija, da kaže Krim će biti ruski. To ne smije reći nijedna. To isto kao da smo se mi odrekli i rekli Knin će biti srpski. Kako to?”, pita se Stipo Mlinarić Ćipe iz Domovinskog pokreta.

Nakon Ukrajine Milanović se dotaknuo Kosova. I opet sve šokirao. “Tko je anektirao Kosovo? Pa međunarodna zajednica i mi. Ono je oteto od Srbije. Nije aneksija, to je otimanje, dakle, dio teritorija je izvučen iz Srbije. To je ekstrakcija. Dakle, nije šija nego vrat”, rekao je Milanović.

I nije dugo trebalo da predsjednik postane zvijezda i srpskih medija i komentatora. “Zoki, trepni triput ako si otet”, “Zoki, ti si naš”, “Milanoviću Srbine, opraštamo tvoju ružnu prošlost” – samo su neki od komentara iz Srbije.

“Vidio sam u jednoj rečenici šta su mediji prenijeli, volio bih u cijelosti vidjeti tu izjavu hrvatskog predsjednika”, rekao je Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije.

U Hrvatskoj su na zapaljive izjave predsjednika svi već naviknuli. No predsjednik posebno voli izvrijeđati one koji mu oponiraju. Ovog puta na meti mu se našao novinar.

“Gledajte, vas ili HDZ plaća da ovo radite, nemam drugog zaključka. Ili imate neki svoj osobni “quest”. Sad ne govorite kao novinar nego kao političar, ali hvala vam, dobro. Koji je to još niz krivih procjena? Vi niste novinar, vi ste politički agitator, ovo su novinari? Nemojte izmišljati molim vas. Idite tamo konzultirajte se s onim koji vas je poslao da pričate te gluposti i doviđenja”, rekao je Milanović.

A kako te predsjednik može izvrijeđati dobro je svojedobno osjetio i šef Sabora. “Milanović je pitanje za vaše kolege da se očituju”, odgovorio je novinarima Gordan Jandroković.

Novinari su na uvrede s raznih strana već navikli, no možda je sada krajnje vrijeme da premijer i predsjednik barem donekle usklade ono što se zove – vanjska politika Hrvatske.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Milanović: Anektirali smo Kosovo, oteto je od Srbije Podravka traži 60 radnika, iskustvo i škola nisu važni, evo kolika je plaća