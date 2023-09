Je li vrijeme za snižavanje dobne granice za glasanje? Evo što misle stručnjaci i političari

Podijeli :

Igor Stevanovic / Alamy / Alamy / Profimedia

Hrvatska treba sniziti dobnu granicu za glasanje na svim izborima na 16 godina, kao i implementirati Građanski odgoj i obrazovanje kao obavezan predmet u školske kurikulume, zaključeno je na Gongovom okruglom stolu "Prema inkluzivnoj demokraciji: spuštanje dobne granice za političko sudjelovanje na 16 godina".

Profesor s Fakulteta političkih znanosti i predsjednik Vijeća Gonga Berto Šalaj predstavio je studiju o snižavanju dobne granice za glasanje na 16 godina, s kojom Gong kreće u zagovaranje izborne inovacije. “Gong će zagovarati spuštanje granice na 16 godina za sve izbore. Demokracija znači da svi oni na koje se neka odluka odnosi moraju sudjelovati u donošenju te odluke. Empirijska istraživanja kako nema negativnih iskustava za društvo i demokraciju u državama u kojima je spuštena granica za glasanje”, kazao je uvodno Šalaj.

Direktorica Gonga Oriana Ivković Novokmet istaknula je kako je ova tema logičan nastavak Gongovog rada s mladima na podizanju građanskih kompetencija i zagovaranjem sustavnog i kvalitetnog uvođenja građanskog odgoja i obrazovanja.

Robert Podolnjak, profesor na Pravnom fakultetu u Zagrebu, smatra kako treba ojačati biračku moć mlađih kategorija građana i građanki Hrvatske.

“Osobno sam za Gongov prijedlog. Argumenti su na strani snižavanja dobne granice za glasanje i to treba ići zajedno s uvođenjem građanskog odgoja. Nužno je pokrenuti inicijativu u Hrvatskom saboru za snižavanje dobne granice za glasanje na izborima”, zaključio je Podolnjak.

Nikola Baketa podsjetio je na rezultate analize Instituta za društvena istraživanja – tek 11 posto mladih smatra da su interesi mladih dobro ili vrlo dobro zastupljeni u društvu.

“Većina mladih podržava demokraciju kao oblik vladavine, ali su nezadovoljni s njezinim deficitima, s nedostatkom vlastite zastupljenosti i mogućnosti sudjelovanja. Uvjeravanje većine je najveća prepreka s kojom će se suočiti ova ideja. Samo kada postoji konsenzus političkih stranaka dolazi do uspjeha, jer uvjeravanje javnosti ide lakše. Lakše ih se uvjeri da su mladi sposobni donositi odluke”, pojašnjava Baketa, politolog i stručnjak za obrazovne politike s IDIZ-a.

Sara Sušanj iz Mreže mladih Hrvatske upozorila je kako mladi kao društvena skupina često izostaje u političkim programima i obećanjima.

“Mladi imaju nisko povjerenje u političare. Ta se problematika neće riješiti samo sa spuštanjem dobne granice, ali to bi bila poruka njima da smo svjesni njihovih problema, i da ih želimo uključiti. Ne smijemo zaboraviti da je demokracija proces, a ne cilj, i da se nitko ne rađa kao aktivni građanin ili aktivna građanka. To se uči”, naglasila je i ponovila kako nam je nužno educiranje o demokraciji.

Vesna Nađ, saborska zastupnica Socijaldemokrata, kazala je kako je “logično i jasno podržati ovu inicijativu Gonga”. “Potrebni su preduvjeti za spuštanje granice za glasanje, poput Građanskog odgoja i obrazovanja kao obavezni dio kurikuluma u srednjim školama. S time bi se mlade educiralo i animiralo za uključivanje u politički život. Mi, baby boomeri, ne damo političku moć mladima, a politička moć donosi beneficije. Ako spustimo dobnu granicu, ako animiramo mlade da se politički uključe, ako ih educiramo, oni će izaći na izbore”, rekla je Nađ.

Lovro Lukavečki, predsjednik Foruma mladih SDP-a, smatra kako društvo i politika ne vjeruje u mlade i rijetko im pruža priliku za participaciju. Dodao je kako SDP jasno stoji iza ideje snižavanja dobne granice za glasanje jer želi mladima pružiti priliku i osigurati preduvjete za da budu osviješteni i aktivni u društvenom i političkom životu.

“Smanjenje dobne granice za glasanje mora ići zajedno s edukacijom, kako bismo dobili kompetentno i aktivno građanstvo. Stranka Možemo! se zalaže za snižavanje dobne granice, u krajnjoj liniji i jer demokracija ima veću šansu što ima veću bazu”, kazala je saborska zastupnica iz redova Možemo!, Urša Raukar Gamulin.

S njom se slaže i saborska zastupnica Dalija Orešković iz Stranke s imenom i prezimenom. “Ne postoji veća motivacija od nade, prilike, uvjerenja da su promjene moguće. Naše mlade su uvjerili kako promjene nisu moguće, da treba otići iz ove države. Stranka s imenom i prezimenom pozdravlja snižavanje dobne granice.”

“Uistinu potvrđujemo tezu da se političke kompetencije mogu stjecati isključivo sudjelovanjem u politici. Ne možemo pasivno stajati sa strane i čekati da dođemo do dobne granice da možemo aktivno sudjelovati u politici. I to dokazuje sama bitka u političkom prostoru, gdje često imamo ideje koje su regresivne, zastrašujuće za one koji smatraju da je demokracija dobra stvar”, kazala je saborska zastupnica Katarina Peović iz Radničke fronte.

Cijeli rad profesora Berte Šalaja o snižavanju dobne granice za glasanje pronađite OVDJE.

