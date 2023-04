Podijeli :

Održali su prosvjed, učinka nije bilo. Liječnicima je prekipjelo, žele da se čuje njihov glas i njihovi zahtjevi pa su najavili štrajk. Dosad sluha za probleme s kojima se svakodnevno nose smatraju da nisu imali ni ministar Beroš, a ni premijer s kojim žele sjesti za stol.

Da će posao liječnika biti težak, naporan i doći s puno izazova, mladi specijalizant Nikola bio je svjestan. Ali nije bio svjestan da će ga u obavljanju tog posla obeshrabrivati sustav kojeg je dio.

“Svi su svjesni koji su upisali medicinu da će taj posao sigurno iziskivati nekakvu vrstu i emocionalne iscrpljenosti i fizičke iscrpljenosti i ta dežurstva… Mi svi znamo da moramo raditi dežurstva, to nam je sve jasno. Međutim, ono što nas najviše muči u svakodnevnoj praksi je da sustav umjesto da pomaže, on nam zapravo odmaže, čini nam posao još težim nego što bi trebao biti”, govori nam Nikola Prpić, specijalizant u Kliničkoj bolnici Merkur.

I u tom osjećaju nije sam. Pet liječničkih udruga, među kojima je i ona koja okuplja mlade liječnike, najavljuju pripremu štrajka. Traže veće plaće, poboljšanje radno-pravnog statusa. Više su puta upozoravali da je sustav pred kolapsom.

“Ono što mislim da ne bi trebalo koristiti u retorici su pacijenti jer se na kraju krajeva radi o radnim pravima liječnika. Ja nisam u tim porukama čuo niti jednu koja je vezana uz to na koji način će to biti bolje za pacijente i što će se de facto poboljšati za pacijente. Ako bi išli u tom smjeru, onda bi trebali puno bolje elaborirati gdje će se te promjene odraziti na same pacijente”, ističe Ivica Belina iz Koalicije udruga u zdravstvu.

Bivši ministar zdravstva kaže, ako država može uložiti 900 milijuna eura u HEP, onda može i u povećanje satnice liječnika.

“Moj sin je danas pripravan, on je kardiolog, 200 kuna će dobiti. A otići će možda 4, 5 puta u nečije srce, staviti stent i dobit će 200 kuna, 25 eura. 24 sata, 25 eura. S tim da će biti 2, 3 ili 5 puta u nečijem srcu i staviti stent. Jel to ok? Ja mislim da nije dovoljno”, kaže Rajko Ostojić, bivši ministar koji je i sam liječnik.

“Inače, mislim da je štrajk krajnje rješenje. Dakle, s jedne strane uvijek je vrijeme za razgovor, to sam govorio i prije 10 godina, kad su meni organizirali štrajk. Ali znate kak se kaže, karma je… oni koji su meni organizirali štrajk, sad njima organiziraju štrajk”, dodaje Ostojić.

Novinarka Nataša Škaričić koja godinama prati zdravstvo smatra da će se na kraju udovoljiti zahtjevima liječnika jer sami štrajk nikome ništa dobro ne bi donio:

“Ono što treba imati u vidu je da su liječnici izuzetno moćna društvena skupina, znači nije jednako za Vladu kad štrajkaju liječnici ili netko drugo. Što se tiče liječnika i njihovog odnosa s Vladom, ja vjerujem da će oni dobiti ono što su tražili.”

Sindikati ponavljaju da iako su dio problema, premale plaće nisu glavni razlog zašto najavljuju štrajk. Pripreme su u tijeku, a očekuju razgovor s premijerom. Poziva zasad nema.

