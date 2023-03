Zovko: “Europska unija je pokazala Rusiji da je spremna ići do kraja”

Podijeli :

Reporterka N1 Nina Kljenak javlja se s plenarne sjednice Europskog parlamenta iz Strasbourga. Energetika, gospodarstvo i Ukrajina su u fokusu rasprave, a upravo se ovih tema dotaknula i zastupnica u Europskom parlamentu Željana Zovko u intervjuu za N1.

Litvanski predsjednik je boravio u Strasbourgu, a Zovko ističe ključne poruke koje je poslao u svom govoru pred zastupnicima u Europskom parlamentu: “Ključna poruke su da ne posustajemo u našoj borbi za slobodu Ukrajine, za osudu ruske agresije, te za pomoć u naoružanju i pridruživanju Ukrajine Europskoj uniji. I ono što oni zagovaraju – da se pridruže NATO-u, a znamo da tu ima skeptičnosti od nekih zemalja članica. Rat u Ukrajini koji bijesni zapravo predstavlja Ukrajinu koja se bori za slobodu čitave Europske unije. Nažalost EU je kasno reagirala, ali je solidarno reagirala. Ovo je test zaštite naših granica i europskog načina života”.

Komentirala je i odgovor EU-a na rusku agresiju: “Europska unija je pokazala da je spremna ići do kraja i iscrpiti sve one sankcije i pokazati Rusiji da neće pristati na ucjene čak i pod cijenu svih odricanja koje vidimo. Ovdje ta solidarnost ne jenjava”.

Zovko je izvjestiteljica Europskog parlamenta za Azerbajdžan. Objasnila je važnost ove države za članice EU-a: “Na sutrašnjoj plenaranoj sjednici će se usvojiti moje izvješće. Azerbajdžan je ključni energetski strateški partner za EU jer mi moramo gledati na diverzifikaciju energetske opskrbe. No, otvaraju se pitanja zbog poštivanja ljudskih prava i slobode medija i problema s Armenijom gdje pokušavamo preuzimati aktivniju ulogu. Charles Michel (predsjednik Europskog vijeća) posreduje u dogovorima između predsjednika Armenije i Azerbajdžana da se potpiše mirovni sporazum koji će na Kavkazu označiti početak mirnije suradnje. Mislim da je to za nas itekako bitno. Preventivna diplomacija je zakazala od strane EU-a. Želimo pokazati koliko EU mora igrati mnogo jaču ulogu nego što igra jer EU financira 40% UN organizacija i EU je najveći donator razvojne pomoći, a još uvijek smo moralni pokazatelji”.

Premijer Plenković danas predstavlja mjere kao reakciju na inflaciju. Na pitanje razgovara li se već o idućoj zimi, Zovko kaže: “Razgovara se. Čitav svijet prolazi kroz teško ekonomsko razdoblje. Što se tiče našeg premijera, on je omogućio ove cijene energenata. Dosta naših građana se nije ni pitalo kako to da smo spašeni u odnosu na neke zemlje. Cijene energenata su se utrostručile u Belgiji gdje ja provodim tjedne – računi su astronomski. U RH naša Vlada i premijer donose mjere kojima uspijevaju prebroditi ovo krizno razdoblje. U Hrvatskoj smo na maltene na subvencioniranim računima i nitko se ne pita odakle to dolazi. Zahvaljujući mudrom upravljanju naše Vlade prolazimo kroz ovo burno razdoblje kroz mirno more, što bi rekli u Dalmaciji. Građani bi trebali pogledati što se događa u drugim zemljama”.

Predstavnica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović ovaj tjedan dolazi na Pantovčak predsjedniku Milanoviću. Zovko govori o svojim očekivanjima: “To su uobičajeni susreti. Očekivanja imam da se iskaže daljnja potpora jer RH jest najveći zagovornik europskog puta BiH i zagovornik ravnopravnosti naroda u BiH, pa tako i hrvatskog. I da se ispravi anomalija i nepravda što Hrvati u BiH nemaju svog člana predsjedništva jer u BiH i dalje imamo slučaj da u Predsjedništvu ne sjedi legitimni predstavnik Hrvata”.

