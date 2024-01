Kalinić: Ovo je jedina zemlja u Europi koja se pokazala spremna za obranu

Podijeli :

Stručnjak za sigurnost Pavle Kalinić u Novom danu s Tihomirom Ladišićem komentirao je aktualne svjetske sukobe, rat u Ukrajini i rat između Izraela i Hamasa. Istaknuo je, među ostalim, da je za Ukrajinu nužno primirje jer ih i nakon toga čekaju veliki problemi obnove gospodarstva, dok rješenje za rat na Bliskom istoku vidi u osnivanju palestinske i izraelske države.

Krajem godine Ujedinjeni narodi pozvali su na deeskalaciju sukoba u Ukrajini. No, kraj stare i početak nove godine donio je nikad jače sukobe, snažno zaoštravanje u kojem su civilni ciljevi sve češći.

“Sukob se zaoštrio zato da bi se zaplašila druga strana. Ukrajina je u nezavidnoj situaciji zbog neslaganja republikanaca i obustave pomoći, EU nije dostavila pomoć. Ukrajina se mogla nositi s ruskom vojskom samo zbog pomoći sa Zapada”, rekao je Pavle Kalinić i dodao: “Putin to pokušava iskoristiti za svoje ciljeve, a Ukrajina pokušava to spriječiti iako ima nedostatake opreme, streljiva… Sjeverna Koreja je Rusiji isporučila milijun granata Rusiji, a EU Ukrajini oko 300.000.

Sukob je trebalo prekinuti, skoro je došlo do toga, ali je to spriječio Boris Johnson jer Zapadu u tom trenu nije odgovarao mir, smatrali su da mogu iscrpiti Rusiju. Ukrajina ima strahovitih problema, gubitak stanovništa, gospodarstvo je devastirano, poljoprivreda je drastično pala. Treba učiniti sve da se taj rat prekine, čak i u pregovorima nekoliko mjeseci nakon početka sukoba, navodno, da je čak Rusija u tom trenu bila spremna ponuditi novi referendum što se Krima tiče. Kad rat završi, bit će velik broj invalida, devastiranih obitelji, to je skupa priča za obje strane.”

Kalinić smatra da Rusija želi zaokružiti dominaciju na području oko Avdivke, no boji se da ne krenu na Odesu.

“Ako dođu do Moldavije, to može dodatno destabilizirati situaciju u Europi. U Moldaviji je otcijepljena regija s ruskim trupama iz sovjetskog vremena. Mislim da se Europa pokazala nespremnom za ovaj rat, NATO se pokazao da ne predstavlja ništa ako nema SAD-a. Jedina zemlja u Europi koja se pokazala spremna za obranu i boriti se su Poljaci koja su ogromna sredstva uložili u vojsku. Hrvatska je nepripremljena, nemamo skloništa, rezervene hrane, zadovoljavajuću poljoprivredu i industriju, nemamo civilnu zaštitu… Zato trebaju ogromni novci. U Hrvatskoj je potreban obvezni vojni rok i za muškarce i za žene.”

Govoreći o konačnom prekidu rata istaknuo je da svaki rat završava pregovorima, a smatra da će pregovori između Rusije i Ukrajine biti komplicirani. Kao problem ističe i Iran koji se veže za Ruse.

Na pitanje kolike su šanse da rat završi iduće godine, Kalinić je rekao da to jako ovisi o pobjedniku izbora u Americi. “Ako dođe Trump, on bi to sigurno pokušao primiriti, ali bi bio tvrđi što se tiče odnosa Irana, Izraela, Hamasa itd. Živimo u vremenu kad SAD gubi prvo mjesto i tu se polako i sigurno gura Kina.”

“Svako mrtvo dijete stvara nekoliko novih hamasovaca”

Komentirajući rat na Bliskom istoku, odnosno Srednjem istoku, kako ističe Kalinić, rekao je da izraelski premijer Benjamin Netanyahu prvenstveno spašava sebe i svoju poziciju.

“Što se tiče izlaska iz Gaze, oni su gurnuli najelitniju brigadu, ali to je područje kao Brač. Oni jesu nadmoćni što se tiče oružja i slično, ali kad je trebalo ući u borbu prsa o prsa, pokazalo se da imaju ozbiljnog protivnika. Svako mrtvo dijete stvara nekoliko novih hamasovaca, oni su spremni boriti se do kraja. Izrael će imati strahovite gubitke, a sad imaju i sukob s Hezbolahom koji je ozbiljniji od Hamasa. Navodno su dobili i protuzračnu obranu od Wagnera, imaju rakete koji mogu ugroziti sigurnost američkih nosača aviona u Sredozemlju… Izrael bombardira sustavno Gazu i civilne ciljeve. Da smo mi tako bombardirali Knin, a naši časnici su bili optuženi za prekomjerno granatiranje, da smo upotrijebili jedan posto onoga čime je zasuta Gaza, od Hrvatske bi nastao krater bar 25 metara dubine”, rekao je Kalinić i dodao:

“Najjače bombe u Hrvatskoj bile su krmače 250 kg, a oni imaju navođene bombe od 400 do 900 kg, zgrade padaju kao da su od blata. No, pod zemljom nisu pokazali rezultate, ne znaju gdje se nalaze tuneli, to je više propagandna priča. Ne znamo stvarne gubitke izraelske vojske. Ekipa iz Hamas nema se gdje povući, nemaju što nego boriti se do zadnjeg. Izgleda da je došlo do greške Izraela i da je dosta civilnih žrtava bila posljedica neselektivnog raketiranja iz izraelskih helikoptera.”

Govoreći o utjecaju globalne situacije na opasnost od terorizma u svijetu, Kalinić je rekao da postoji opasnost od velikih terorističkih napada.

“Inzistiranje na ratu je pokušaj Netanyahua da što duže ostane na toj poziciji jer nakon rata, mislim da nema šanse. Jedino rješenje bez obzira na mržnju je uspostava palestinske države, mora postojati Izrael, Palestina i sve velike sile – Kina, Indija, SAD, Rusija – moraju jamčiti nepromjenjivost granica”, zaključio je Kalinić.

