Kamenjeckij: Postoje dva moguća razloga curenja tajnih informacija

AFP

Profesor na Institutu za međunarodne odnose u Kijevu Maksim Kamenjeckij bi je gost Novog dana u kojem je komentirao stravične snimke smaknuća ukrajinskih vojnika koje se šire društvenim mrežama, ali i curenje povjerljivih informacija.

“Navodne snimke obezglavljenih ukrajinskih vojnika koje kruže na društvenim mrežama su teške za gledati i možemo suditi koliko je to užasan čin izveden tim bićima jer ne znamo ni jesu li ljudi u pitanju. I glasnogovornik Kremlja govori da je to užasno i da stvarno pokazuje dno ponašanja. Ne znamo jesu li snimke falsificirane, ali vjerojatno se radi o pravom zločinu. Vrlo će biti teško istražiti zločin jer se ta područja nalaze pod stalnim granatiranjem i opasnošću. Hrvatska zna bolje od drugih što znači minirano područje, a treba se skupiti i cijela baza tih svih slučajeva. Moramo biti svjesni da se niti jedan rat ne vodi prema propisima”, rekao je profesor Maksim Kamenjeckij.

Navodi kako se se taj postupak mora odvijati nakon završetka rata i na osnovi Međunardnog suda.

“Ono što je dokumentirano, poput ovakvih smaknuća i streljanja vojnika nakon uzvika Slava Ukrajini, to privlači posebnu pažnju, a Ukrajini dodaje još jedan razlog za vođenje borbi protiv Rusije”, kazao je.

Kamenjeckij se dotaknuo i teme curenja povjerljivih američkih dokumenata.

“Tu bih temu podijelio na dva dijela: Prvi dio mi djeluje kao prezentacija gubitaka vojske i opreme, a drugi dio se tiče pregovora i obavještajnih krugova SAD-a. Postoje dva razloga curenja informacija. Prvi je taj da je Rusija mogla izvući podatke izvući i promijeniti broj gubitaka, to jest, ukrajinske gubitke prikazati kao svoje i to objaviti, a druga je opcija ta da se dogodilo namjerno curenje dokumenata kako bi se prevarilo Rusiju što se tiče taktike, vojne tehnike i mogućih borbenih pravaca. Čini mi se da je izgledna druga opcija namjernog curenja informacija kako bi se prevario protivnik”, kazao je.

Također, kaže da se već predugo priča o ukrajinskoj kontraofenzivi.

“U sportu se koristi izraz pregorjeti. Znači, kad previše mislite o nečemu pa se to onda ne dogodi. I u tome je problem, stalno se govori da se vojnici pripremaju i kreću, ali nikako. Mislim da se sprema ukrajinska operacija koja će Rusima zadati udar. On možda neće dovesti do kompletne deokupacije područja, ali će napraviti golemi problem za daljnji razvoj rata. Problem pregovora uvijek će naići na problem aneksije u ruskom zakonodavstvu. Ona za pregovore mora odustati od aneksije. Sad možemo pričati samo o zamrzavanju linije bojišnice”, kazao je.

