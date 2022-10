Kina zaziva novi globalni poredak: “To je različito od onog što Putin nudi”

Podijeli:







Izvor: REUTERS/Thomas Peter

Dopisnica slovenskog Dela iz Pekinga Zorana Baković komentirala je za Newsroom početak 20. kongresa komunističke partije u Kini.

Kaže kako izvješće predstavljeno na početku kongresa nije donijelo velika iznenađenja, početak je očekivan. Ističe nekoliko točaka koje mogu umiriti, ali i dugoročno zabrinuti.

“Umiriti može da Kina nije zainteresirana za rat, ostaje na pozicijama svojeg razvoja. Vrlo važna točka u izvješću bio je gospodarski razvoj. Kina želi u što u kraćoj budućnosti razviti čipove koji su trenutni spor između nje i Amerike. Također je utješno što nije eliminirana tržišna ekonomija”, smatra dopisnica slovenskog Dela Zorana Baković.

Dodaje da su zabrinjavajuće dvije točke.

“Jedna je to što nije rečeno kada će biti ukinute epidemiološke mjere koje hiberniraju kinesko društvo i ekonomiju. Generalni tajnik borbe protiv covida uračunao je u to jednu od svojih velikih pobjeda, no nismo čuli nikakvo rješenje do kada će to trajati. Drugo je vrlo agresivna poruka svima da je tajlandsko pitanje isključivo unutarnje pitanje Kine i da se neće odreći ni vojne opcije za ujedinjenje s Tajvanom”, govori Baković.

Komentirala je i odnos Kine i Rusije rekavši kako kineski predsjednik Xi Jinping u svom govoru nije spomenuo Rusiju i Putina, ali je rekao da se ne smiju dopustiti nikakve sile izvana te je spomenuo načela koja se zapravo kose s onim što Putin radi.

“Rekao je da je potreban novi globalni poredak koji će svijetu ponuditi mir i stabilnost, a to je vrlo različito od onog što Putin u ovom trenutku nudi i sigurno će na to morati obratiti pozornost”, zaključuje Zorana Baković.

