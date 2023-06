Podijeli :

Politički analitičar i novinar Telegrama Jasmin Klarić u N1 Studiju uživo osvrnuo se na aktualna politička zbivanja, s naglaskom na slučaj Hrvata u Zambiji.

Iako su odlukom suda pušteni na slobodu, još uvijek ne mogu do djece koju su posvojili, a razlog su problemi s administracijom u afričkoj zemlji koja im je prisilno prebivalište posljednjih pola godine.

Oglasio se Pernar: “Dao sam sve od sebe da ih osude, ali nisam uspio”

“Često s pravom kritiziram vladajuće, ali u ovom slučaju su se ponijeli korektno i svaka im čast. Odlučili su se pobrinuti za hrvatske državljane i njihove interese, što treba pohvaliti. Za razliku od ostatka desnice koja je javno iskazivala golemu i nerazumljivu količinu mržnje samo zbog toga što je netko drugačiji”, započeo je Klarić pa nastavio:

“Činjenica da je jedna osoba među zadržanima u Zambiji prošla operaciju promjene spola, a uz to je i vijećnica Možemo! u jednoj zagrebačkoj gradskoj četvrti, ponukala ih je na mržnju. To je užasavajuće.”

Nažalost, radikalnijem dijelu društva cijela priča poslužila je za prikupljanje jeftinih političkih poena.

“Takva je priča dio političke scene ne samo kod nas nego i vani, huškati na slabije. U određenoj im se mjeri to uvijek isplati, ali mislim da je dobro što se to pokazalo ovako očito i na neljudskom primjeru. Mislim da će političari koji su sudjelovali u tome morati priznati da su pogriješili. Uvjeren sam da se Ivanu Pernaru nije isplatio cijeli performans, kao ni drugima koji su tako žarko željeli da hrvatski građani završe u zambijskom zatvoru. I svi oni su to “upakirali” pod brigu za djecu, no toga nije bilo ni u najmanjem tragu”, smatra Klarić.

Pozitivno je da se išlo u promjenu zakona o posvajanju djece iz tzv. trećih zemalja, odnosno, onih koje nisu potpisnice haških konvencija.

Plenković o slučaju Zambija: “Koliko znamo vode se daljnji postupci”

“To je pozitivan rasplet cijelog ovog mučnog slučaja, ali činjenica da stvari nisu bile posložene prije promjena u zakonu potvrđuje koliko toga je nesređeno u ovoj zemlji. Ovo je klasičan primjer iz Hrvatske da voda mora doći preko glave da bi se sustav postavio na način koji bi trebao funkcionirati”, naglasio je politički komentator.

U registru za posvajanje ima više ljudi nego djece za posvajanje.

“Zato i idu u druge zemlje kako bi uspjeli posvojiti djecu”, zaključio je ovu temu Klarić.

Potom je komentirao val štrajkova u posljednje vrijeme, gdje se čini da vladaju dvostruki kriteriji. Sucima se povećala plaća, onda idu službenici na sudu, no na sudu se provjerava zakonitost njihova štrajka.

“Kad su suci išli u bijeli štrajk, nije se postavljalo to pitanje. Stvarno izgleda kao da se Vlada nije usudila sučeliti sa sucima, ali usudi se sučeliti s onima koji su puno manje plaćeni od sudaca. To je tužno i ne mogu vjerovati da se to ide raditi”, kazao je Jasmin Klarić.

