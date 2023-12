Klasić: “Taj na koga Dodik misli da će spriječiti vojnu intervenciju, neće mu pomoći”

Podijeli :

Dejan Rakita/PIXSELL

Tko o čemu, Milorad Dodik o otcjepljenju Republike Srpske. Ovoga puta čelnik bosanskih Srba poručio je da će istoga trenutka proglasiti otcjepljenje ako visoki predstavnik za BiH Christian Schmidt nametne zakon o statusu i pravu raspolaganja državnom imovinom. Dodik tvrdi da bi se to moglo dogoditi već idućeg mjeseca.

Svjestan da bi to izazvalo reakciju Zapada, moguće i vojnu intervenciju, Dodik je dodatno poručio da “ima prijatelje u svijetu koji će spriječiti međunarodnu vojnu intervenciju” u slučaju da Republika Srpska proglasi otcjepljenje od Bosne i i Hercegovine.

Dodik: Ako Republika Srpska proglasi nezavisnost njeni prijatelji spriječit će vojnu intervenciju Prva reakcija iz BiH na Dodika: “Napravi to u 11:00, u 11:01 si iza rešetaka”

“Dodik je već više puta blefirao”

Nove Dodikove prijetnje otcjepljenjem Republike Srpske od BiH prokomentirao nam je povjesničar Hrvoje Klasić.

“S jedne strane nema sumnje da Dodik, ali bojim se, nažalost, i dobar dio Srba u Republici Srpskoj doista želi otcjepljenje i da automatski žele i pripojenje Republici Srbiji, jer sami ne bi mogli opstati. No, s druge strane znamo da je Dodik u više navrata blefirao i da se pokazalo da je prijetio praznom puškom. Recimo, kada je visokom povjereniku poručio da će biti uhapšen dođe li na teritorij Republike Srpske, a ovaj je domah došao u Banju Luku i ništa mu se nije dogodilo. Čini mi se da Dodik, s obzirom na sudske sporove koje vodi i na ozbiljne optužbe kojima ga se tereti, zaoštrava situaciju kako bi sačuvao svoju i političku i egzistencijalnu poziciju”, kazao je.

Sud BiH odbio sve žalbe Dodikove obrane, suđenje počinje u srijedu

“Orban nema ni snage ni želje za tim”

Klasić dodaje da bi situaciju u Republici Srpskoj usporedio s onom u Srbiji ili u Rusiji.

“Ne radi se ovdje samo o ludom ili shizofrenom političaru, nego i o pojedincu koji unatoč svim nedemokratskim metodama pomoću kojih vlada i unatoč medijskim cenzurama ipak ima velik broj pristaša. Da nije tako, već bi vidjeli neke velike prosvjede protiv njih”, kaže.

U famoznim “prijateljima u svijetu koji će spriječiti međunarodnu vojnu intervenciju”, a koje spominje Dodik, Klasić prepoznaje mađarskog premijera Viktora Orbana.

Dodik opet provocira sud: “Osjećam pritisak ovog smrada od američkog veleposlanika” Dodik najavio nove blokade Ustavnog suda u BiH: “Sve većinske odluke donose se protiv Srba i RS”

“On očito aludira na Orbana, međutim Orban nema ni snagu niti želju, a ni ovlasti ulaziti u takve aranžmane. Ne mogu zamisliti da bi itko u ovom trenutku, tim više što smo čuli iz NATO saveza da se zalažu za cjelovitu BiH, podržao takvo što. Uostalom, neka Dodik i svi koji govore o otcjepljenju pogledaju kolika je visina udjela duga Republike Srpske u BDP-u. Mislim da je dvostruko veća nego u Federaciji BiH. Pitanje je, dakle, što bi ta država , ako se otcijepi, sama mogla napraviti. A u ovom trenutku, bojim se da nitko ne bi dopustio ujedinjenje s ovakvom Srbijom koja podržava Rusiju i ima diktatora na vlasti”, ustvrdio je Klasić.

Preispitati Daytonski sporazum, ali bez oružja

Na pitanje jesu li Dodikove prijetnje otcjepljenjem znak da je vrijeme za preispitivanje Daytonskog sporazuma, Klasić je kazao da ja taj sporazum omogućio okončanje rata u BiH, a da bi sada tamšnji ključni politički igrači trebali sjesti za stol i vidjeti što se može učiniti.

“Uzmite za primjer one u Republici Srspkoj koji su rođeni 1983. ili 1984. godine. Ti 40-godišnjaci praktički nikada nisu osjećali da žive u BiH ili da im je Sarajevo glavni grad, a kada odu van ne predstavljaju se da su iz BiH. Već je prevelik broj tih koji ne osjećaju ništa ili vrlo malo prema Bosni i Hercegovini kao prema nekom svom identitetu. To ne treba zanemarivati, ali ne zveckanjem oružjem i prekrajanjem granica. Na ovim prostorima to se skoro nikada nije radilo na miran način, bez oružja”, kazao je Klasić.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.