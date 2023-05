Povećanje plaća kao predizborni potez HDZ-a? I Račan i Milanović su radili isto

Podijeli :

Kolumnist 24sata Tomislav Klauški komentirao je u N1 Studiju uživo najavu rasta plaće, ali i zajedničke osobine premijera Andreja Plenkovića i predsjednika RH Zorana Milanovića.

Klauški poručuje da je u godini u kojoj se ulazi u izbore sve predizborni potez unatoč tome što premijer tvrdi da najava rasterećenja plaća nema veze s nadolazećom superizbornom 2024. godinom.

“Činjenica je da sve Vlade u izbornu godinu ulaze s nekim obećanjima i da se svi potezi gledaju kao da su predizborni. Znamo da je Račan završavao autoceste prema Zagrebu i Splitu upravo u predizbornoj godini i da je Zoran Milanović baš u predizbornoj godini ušao u rat s bankama oko švicarskog franka te povisivao plaće kroz neka porezna rasterećenja. Sada i Plenković to isto radi. Za to bi se moglo reći da je legitimno, a pitanje je koliko su birači na to osjetljivi”, kazao je Klauški pa dodao:

“Ako shvate da će njihova plaća biti 10 posto veća, hoće li glasati za HDZ ili će ostati kući ako su antihadezeovski birači, to je pitanje u ovom trenutku što im je važnije, neke intervencije u plaću ili općenito karakter ove vlasti.”

Umirovljenike se održava na aparatima

U kontekstu rasterećenja plaća spominje se i smanjenje mirovinskih davanja. Govoreći o položaju umirovljenika, Klauški je kazao:

“Što se mirovina tiče, sjećamo se da je Ivo Sanader vraćao mirovine i tad su umirovljenici dobivali ono što im je oduzeto i tu je jedan period kada su se umirovljenici osjećali dobro. Sve ostalo, od 90-ih naovamo, umirovljenici su socijalna kategorija. Stalno se govori da se malo pomaže. Stalno se govori da se daje pomalo, kao da su infuziji, malo za Uskrs, malo za Božić, malo kroz neke poteze. To je umjetno održavanje na životu, tek toliko da malo toga žive, ali da ne mogu da im baš fali, taman ih se održava na aparatima.”

Iako umirovljenici najčešće izlaze na izbore, dodaje Klauški, upravo njihova primanja i dalje zaostaju u odnosu za prosječnom plaćom.

Politički udar na velike gradove

Vezano uz najavu da se u nacrtu rasterećenja plaća nalazi i plan za ukidanje prireza, Klauški primjećuje:

“Zanimljivo da će udariti prema najvećim gradovima. Zagreb ima 18 posto prireza, najveći prirez. HDZ će time udariti na gradove u kojima nije na vlasti – Zagreb, Split, Rijeku i dr. – i u tom smislu bi se moglo na to gledati kao na politički udar. Dakle, da se uzme što više prihoda lokalnoj zajednici, da ih se osakati, a da će HDZ predstaviti građani kao ‘mi smo vam opet stavili novac u džep’.”

Sukob dva brda

Klauški ističe niz sličnosti Andreja Plenkovića i Zorana Milanovića.

“To se vidi već i po političkom stilu. Možda Plenković ima malo blaži, birokratskiji rječnik, ali njegove poruke nose sa sobom i prijetnju, i uvredu, i odnos prema saborskim zastupnicima, fizički napad na Grmoju, obračun s Dalijom Orešković, jesu stepenicu niže od onog što radi Milanović”, kazao je Klauški pa nastavio nizati zajedničke karakteristike:

“Njihov odnos prema BiH, Franji Tuđmanu, braniteljima ili šatorašima. Koliko je Plenković koristio branitelje za svoj dolazak na vlast, toliko ih je Milanović u svojoj kampanji koristio da šalje neke svoje poruke. Milanović je promijenio potpuno retoriku i govori u obranu hrvatskih ratnih zločinaca. Odnos prema BiH, prema Gordanu Grliću Radmanu, kojeg je Milanović postavio na veleposlaničko mjesto, a sada je glavni čovjek Andreja Plenkovića. Potom, ljubav prema javnoj funkciji – niti jedan niti drugi nisu bili u realnom sektoru niti išta drugo radili, izašli su iz diplomatskog inkubatora i cijelo vrijeme su na državnim jaslama, odnosno Milanović je pobjegao iz privatnog sektora jer je shvatio da to nema smisla.”

Klauški ističe i da su vrlo slični u svom pozicioniranju u politici, odnosu prema biračima, retorici pa čak su i ideološki.

“Ako gledamo da se Plenkoviću zamjera da je otišao previše lijevo u HDZ-u, a Milanoviću previše desno u SDP-u, tako da se sudaraju na istim kolosijecima. Ego im služi da jedan drugome pomažu u tim političkim raspravama, da mobiliziraju svoje birače i da imaju dežurnog neprijatelja s kojim vode sulude teatralne ratove”, navodi Klauški.

Klauški smatra da Milanović želi zagrabiti u HDZ-ov bazen birača:

“Zadnja izjava Milanovića oko afere s krivotvorenim covid testovima je bila – nije bilo pitanje dosta tog HDZ-a, nego dosta tog covida. Zašto Milanović nije tada iskoristio priliku da napadne HDZ? Mislim da Milanović svojim potezima hoće dokazati da je veći HDZ-ovac od Plenkovića. On računa na izborima na glasove HDZ-ovaca – njegov odnos prema Franji Tuđmanu, Haagu, NATO savezu jest suverenistički, tuđmanoidni. Njegova retorika prema braniteljima je puno ostrašćenija nego Plenkovićeva. Želi se tu pozicionirati jer mu očito trebaju HDZ-ovi glasovi i zašto ne jer dobar dio HDZ-a ne voli Plenkovića i tu je očito bazen gdje Milanović želi dobiti glasove za drugi mandat.”

