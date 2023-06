Podijeli :

Sepp/Pixabay/Ilustracija

Novinarke Jasmina Popović (HRT) i Martina Pauček Šljivak (24 sata) u Točki na tjedan komentirale su generalno situaciju s posvajanjem u Hrvatskoj, a dotaknule su se i vala štrajkova i prosvjeda koji je posljednjih mjeseci zahvatio Hrvatsku.

Posvajanja

Komentirajući dodjelu nagrade Grada Zagreba za udomitelje godine koja je izmaknula iz ruku Ivi Šegoti i Mladenu Kožiću, na pitanje je li već njihova nominacija velik iskorak, Popović je istaknula:

U domovima još 3500 djece, s posvajanjem je još gore “I zambijska novinarka je od početka bila uvjerena da je našima netko smjestio”

“Samim time što ih je nominirao stručni tim, govori da su zadovoljili sve uvjete u startu i da su se pokazali kao odlični udomitelji. Njihova borba je bila veliki iskorak za Hrvatsku.”

Oko 3.500 djece u Hrvatskoj nalazi se ustanovama. Taj veliki broj komentirala je Pauček Šljivak:

“Hitno treba mijenjati sustav, to su poražavajući podaci. Da su naši državljani mogli ovdje posvojiti, vjerujem da ne bi posvajali iz trećih zemalja. Teško je posvojiti dijete mlađe od 10 godina u Hrvatskoj. A u Nazorovoj su djeca otkad su bebe, zarobljeni dugo u sustavu, previše se daje za pravo njihovim biološkim roditeljima. Nikad neću zaboraviti potresno iskustvo, u domu mi je ravnateljica rekla za jedan eksponiran slučaj gdje su djeca bila zlostavljana, ali ta djeca nisu imala pravne okvire za posvajanje premda su ih roditelji zlostavljali.”

Popović je dodala da sustav treba hitno mijenjati:

“Imamo i međuprostor između udomljavanja i posvajanja – onda se zna pojaviti prepreka. Sjećam se gospodina koji je bio udomljeno dijete i njegovi su ga udomitelji htjeli posvojiti. Međutim, majka koja živi izvan Hrvatske povremeno bi ga nazvala i on zbog toga nikad nije ušao u proces posvajanja. Mislim da to treba riješiti. Osim toga, 3.500 djece je jako puno za sustav koji i inače ima problema.”

Val štrajkova i prosvjeda

Odgovarajući na pitanje postoje li građani prvog i drugog reda s obzirom na činjenicu da se nečiji uvjeti prihvaćaju, a nečiji ne, Martina Pauček Šljivak je rekla:

Prosvjedovali radnici ZET-a, prijete štrajkom: Ugrožena je sigurnost građana

“Naravno da postoje. Sucima dižemo plaće, a ne zapisničarima. Odvajanje nema smisla, kao i liječnici i medicinske sestre.”

“Svatko se bori za sebe i ako je to put, svi će ići tim putem. Vlada je urušila sustav, a radnici su shvatili da pregovori služe odugovlačenju, krenuli su kraćim putem. Plaće u Hrvatskoj su premale. Ako je premijer rješenje, neka onda on to rješava, ali trebamo se vratiti u okvire gdje se pregovara i traže se rješenja”, dodala je Jasmina Popović.

